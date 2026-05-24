بحضور رئيس هيئة الترفيه.. الأوكراني أوسيك يحسم نزال الجيزة أمام فيرهوفن

بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، شهدت منطقة أهرامات الجيزة أمس السبت، إحدى أكثر ليالي الملاكمة تفرّدًا في المشهد الرياضي العالمي، مع انطلاق نزالات “Glory in Giza” وسط أجواء استثنائية جمعت بين المكان التاريخي وقوة المواجهات داخل الحلبة، في حدث عالمي برعاية “موسم الرياض” وبتنظيم مشترك من “Matchroom” و “The Ring”، حيث توّج الأوكراني أولكسندر أوسيك بانتصار أمام الهولندي ريكو فيرهوفن على لقب WBC في الوزن الثقيل، وذلك بالضربة القاضية الفنية في الجولة الحادية عشر.

وانطلق النزال الذي حضره العديد من الشخصيات الرياضية والفنية، بجولة أولى مليئة بالتفاعل من ريكو فيرهوفن، الذي اعتمد على الحركة والضغط المبكر، ونجح في إصابة جسد أوسيك، بينما فضّل الأخير قراءة أسلوب منافسه.

وفي الجولة الثانية، بدأ أوسيك الدخول في أجواء المواجهة عبر اللكمات المستقيمة والضربات الصاعدة، ليعيد التوازن مبكرًا.

ومع الجولة الثالثة، استعاد فيرهوفن الأفضلية بضغطه وحركته المزعجة، ووجه لكمات واضحة أربكت أوسيك، قبل أن يرد الأخير في الجولة الرابعة بضربات صاعدة قوية، إحداها هزّت فيرهوفن، ليعود النزال إلى التعادل.

وشهدت الجولة الخامسة تفوقًا واضحًا لأوسيك، الذي استغل تراجع دقة فيرهوفن، وضغط عليه قرب الحبال بلكمات نظيفة، فيما جاءت الجولة السادسة متقاربة، وحسمها فيرهوفن بعد أن نجح في اختراق دفاع أوسيك بلكمات مؤثرة.

وفي الجولتين السابعة والثامنة، واصل فيرهوفن مفاجأة الجميع بأدائه القوي، مستفيدًا من الحركة والضغط واللكمات المباشرة، ونجح في إرباك أوسيك، ومنعه من فرض إيقاعه المعتاد، ليتقدم في النتيجة.



لكن أوسيك عاد في الجولة التاسعة مستغلًا اندفاع فيرهوفن، فأصابه بيسارية وضربة صاعدة، قبل أن يحسم الجولة العاشرة أيضًا بعد أن بدأت علامات الإرهاق تظهر على منافسه، لتتعادل النتيجة الإجمالية.

وفي الجولة الحادية عشرة، رفع أوسيك من وتيرة هجومه القوي بشكل واضح، وبدأ يوجه ضربات صاعدة ويساريات قوية، قبل أن يسقط فيرهوفن بضربة صاعدة مؤثرة.

ورغم أن ريكو نهض، فإن أوسيك واصل الضغط حتى أوقف الحكم النزال، ليحسم أوسيك المواجهة في الجولة الحادية عشرة، ويحافظ على ألقابه الثلاثة في الوزن الثقيل .

وقال ألكسندر أوسيك عقب الفوز: “كان النزال صعبًا ريكو كان مستعدًا بشكل جيد، وكنت أعرف ذلك، لكنه كان نزالًا جيدًا”.

من جانبه، قال ريكو فيرهوفن: “أنا ممتن جدًا لهذه الفرصة، وممتن لأن مجلس الملاكمة العالمي WBC منحني هذه الفرصة والنزال كان رائعًا، وقدمت أداءً كبيرًا و أنا فخور جدًا، وممتن جدًا لكل من حضر وساندني شكرًا لكم جميعًا”.

وحول مستقبل النزالات المقبلة، قال معالي المستشار تركي آل الشيخ: ” إن هناك أكثر من خيار مطروح، وإن كابايل في الصف ويستحق فرصته، وفي الوقت نفسه هناك رغبة في رؤية النزال المعاد.

وأكد أن الجماهير تريد مشاهدة هذه المواجهات الكبرى، مشيرًا إلى أن الخيارات مفتوحة، سواء بمواجهة كابايل أو إعادة النزال في هولندا.

وكانت المواجهات قد بدأت مساءً، إذ افتتح المصري عمر هيكل أمسيته الاحترافية بصورة مثالية، بعدما نجح في إيقاف التنزاني مايكل كاليالا في الجولة الثالثة، مانحًا الجمهور المصري بداية قوية على أرضه وبين جماهيره.

وتواصل الحضور المصري في النزالات التمهيدية عبر محمد مبروك يحيى، الذي حقق فوزًا مستحقًا على الأوغندي علي سيرونكوما بقرار إجماعي من الحكام، بعد نزال عرف كيف يديره بثبات حتى النهاية، مستفيدًا من تفوقه الفني، ومن خصم نقطة من منافسه؛ بسبب التعلق في الجولة الثالثة.

وخطف السعودي سلطان المحمد إحدى أكثر لحظات البطاقة التمهيدية إثارة، بعدما أنهى نزاله أمام الإندونيسي ديدي إمبراكس بضربة قاضية خلال 72 ثانية فقط، في انتصار سريع أكد حضوره الصاعد، ورفع رصيده إلى أربعة انتصارات متتالية.

وفي وزن الكروزرويت، أوقف الأمريكي جامار تالي اندفاعة المصري باسم ممدوح، بعد فوزه عليه بالضربة القاضية في آخر الجولة الثانية، في نتيجة حملت مفاجأة للجمهور المحلي الذي كان يترقب استمرار الانتصارات المصرية.

وفي وزن الثقيل الخفيف، اختتم الفرنسي بنجامين منديز ثاني البطاقة التمهيدية بفوز قوي على الأوكراني دانيال لابان بالضربة الفنية القاضية في الجولة الرابعة، بعد أن أسقطه ثلاث مرات، ملحقًا به أول خسارة في مسيرته الاحترافية.

ومع انطلاق البطاقة الرئيسة، أكدت اليابانية ميزوكي هيروتا مكانتها في وزن السوبر فلاي، بعدما حافظت على لقبي WBO وThe Ring بفوزها على المصرية ماي سليمان بقرار إجماعي من الحكام، في نزال سيطرت فيه منذ الجرس الأول، وفرضت إيقاعها بثبات حتى نهاية الجولات.

ولم تمضِ الأمسية طويلًا حتى فجّر الكوبي فرانك سانشيز إحدى أقوى لحظاتها، عندما أسقط الأمريكي ريتشارد توريس جونيور بضربة قاضية في الثانية 55 من الجولة الثانية، بلكمة صاعدة أنهت السجل الخالي من الهزائم لتوريس، وأعادت سانشيز بقوة إلى واجهة سباق الوزن الثقيل ومسار المنافسة على لقب IBF.

وجاء الإنجليزي جاك كاترال ليصنع إحدى أبرز قصص الليلة، بعدما تجاوز الأوزبكي شخرام غياسوف بقرار إجماعي بعد 12 جولة، منتزعًا لقب WBA في وزن الويلتر بعد أداء فني متماسك عكس سنوات من الإصرار والانتظار.

ودخل كاترال الحلبة محمّلًا بثقل الفرص المؤجلة، وخرج منها بطلًا للعالم، بعدما فرض أسلوبه على مجريات النزال، ونجح في الحد من خطورة غياسو طوال الجولات، ليحقق انتصارًا مهمًا في إحدى أقوى مواجهات البطاقة الرئيسة.

وقبيل النزال الرئيس، أكمل البريطاني حمزة شيراز مشهد التتويجات الكبرى، بعدما حسم مواجهته أمام الألماني آليم بيغيتش بالضربة القاضية، متوجًا بلقب WBO في وزن السوبر ميدل.

وجاء انتصار شيراز بضربة قاضية على الجسد أنهت النزال مبكرًا، ليؤكد حضوره كونه أحد أبرز الأسماء الصاعدة في الوزن، ويحصد لقبًا ظل يطارده في مرحلة مهمة من مسيرته الاحترافية.