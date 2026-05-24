بحضور 13,500 إعلامي وزائر.. وزارة الإعلام تختتم أعمال النسخة الثالثة من ملتقى إعلام الحج

اختتمت وزارة الإعلام اليوم أعمال النسخة الثالثة من “ملتقى إعلام الحج”، الذي أقيم بالتعاون مع “ندوة الحج الكبرى”، وتنظيم مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج، على مدى أربعة أيام في مكة المكرمة، الذي حقق نجاحًا نوعيًّا كبيرًا في تقديم الدعم، وتوفير الخدمات للإعلاميين والمتخصصين والمهتمين، في بيئة إعلامية إبداعية.

وشهد الملتقى حضورًا واسعًا تجاوز 13,500 ألف إعلامي وزائر، من أنحاء العالم.

وشاركت أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية في معرض “التحوّل” عبر أكثر من 1500 شاشة عرض تفاعلية، حيث استعرض كل من وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى جانب برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ أبرز المشروعات التحولية والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إلى جانب مشاركة دارة الملك عبدالعزيز كشريك معرفي في “نافذة الحج”.



واستفادت أكثر من 150 وسيلة إعلامية محلية وإقليمية ودولية من المساحة المقدمة في “مجتمع الإعلام”، إضافةً إلى الأستوديوهات المجهزة فنيًّا وتقنيًّا، بما أسهم في دعم التغطيات الإعلامية الدولية لموسم الحج.

ونظّمت أكاديمية الإعلام السعودية التابعة لوزارة الإعلام سلسلة من ورش العمل التدريبية المتخصصة للممارسين والمهتمين في القطاعات الحكومية والخاصة والإعلامية؛ بهدف تعزيز الجاهزية الإعلامية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وامتدت الورش على مدى أربعة أيام من التدريب المُكثّف، قدّمها نخبة من الخبراء والمختصين، بمشاركة أكثر من 300 مستفيد؛ وتناولت موضوعات متنوّعة شملت مهارات التواصل والتقديم، وتصميم الحملات الصحية السريعة والمؤثرة لموسم الحج، والتغطية الإعلامية والتلفزيونية، إلى جانب آليات توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الممارسين وتمكينهم من تقديم محتوى يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.

وجاء هذا الملتقى كمنصة إعلامية رائدة تهدف إلى بناء مجتمع إعلامي متكامل الإمكانيات والأدوات، يدعم الإعلاميين في إنجاز تغطياتهم لموسم الحج، وتسلط الضوء على الجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ في تطوير تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار، وإثراء رحلتهم الإيمانية في المشاعر المقدسة.