بدء أعمال السجل العقاري في مناطق القصيم وتبوك والمدينة المنورة

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (58،531) قطعة عقارية في مناطق القصيم وتبوك والمدينة المنورة، ابتداءً من يوم الأحد 7 يونيو 2026م، الموافق 21 من ذي الحجة 1447هـ، وحتى نهاية يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، الموافق 28 ربيع الأول 1448هـ.

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة القصيم في محافظة الرس هي: (جزء من حي النرجس، جزء من حي غرناطة، جزء من حي الريان)، فيما يشمل التسجيل في محافظة الدليمية: (حي الإسكان، حي النزهة، حي الروابي، حي المجد، حي النخيل، حي المنار، حي الشفاء، حي الصناعية)، وسيبدأ التسجيل في عدد من القطع العقارية في محافظة: (رياض الخبراء).

وفي منطقة تبوك يبدأ التسجيل بالأحياء التالية في محافظة أملج: (جزء من حي النصبة، جزء من حي المقرح، جزء من حي الساحل، حي السمح، حي الربيع، حي التحلية، حي الحوراء، حي المرجان، حي البلد، حي الدقم، حي القرص، حي الشفاء، حي الفاجية، حي البطحاء، حي المريحيل)، فيما يبدأ التسجيل بالأحياء التالية في محافظة حقل: (حي الوصل، حي جنوب الحميضة، حي أم عنم، حي الريان، حي الخزامى، حي الحميضة، حي البلد، حي النهضة، حي الظهرة)، ويبدأ التسجيل بالأحياء التالية في محافظة ضباء: (حي وادي الهاشة، حي الصمدة، حي عيانة 2، حي المقيطع، حي الغال، حي شركة الكهرباء، حي ج3، حي شمال أرامكو، حي ضحكان 1، حي البلد، حي ضحكان 2، جزء من حي غرناطة، حي تحلية المياه، جزء من حي أرامكو، حي المروج، جزء من حي السجدة، حي الصفر، جزء من حي الإرسال الإذاعي، حي عيانة 1).

فيما سيبدأ التسجيل بالأحياء التالية في منطقة المدينة المنورة: (جزء من حي الراية، جزء من حي الغابة، جزء من حي الشريبات، جزء من حي الحديقة، جزء من حي الرانوناء، جزء من حي الجابرة، جبل عير، حي الورود، جزء من حي أبو بريقاء، جزء من حي الحمراء، جزء من حي أبوكبير، جزء من حي الحمراء، جزء من حي خاخ، جزء من حي معصم، جزء من حي العهن، جزء من حي وادي مهزوز، جزء من حي الشريبات، جزء من حي الحمراء)، مبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت هيئة العقار إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa، أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد المُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.