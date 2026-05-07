Icon

الأمن البيئي يضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في الشرقية Icon شجرة القشطة في جازان.. محصولٌ استوائيّ واعدٌ يعزز كفاءة الإنتاج الزراعي Icon فرص تطوعية لخدمة قاصدي المسجد النبوي خلال موسم حج 1447هـ Icon الجوازات توضح مزايا ⁧البوابات الإلكترونية⁩ وآلية الاستفادة منها Icon أمانة جدة تُعلن اكتمال استعداداتها لموسم حج 1447هـ Icon بدء المرحلة السادسة من عملية فصل التوأم التنزاني نانسي ونايس Icon القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في جازان Icon حقيقة رمز QR Code لحضور جنازة هاني شاكر Icon باكستان متفائلة وتترقب اتفاق واشنطن وطهران Icon صواعق وبَرَد وسيول.. تقلبات جوية تضرب منطقة الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
من المتوقع أن تستغرق العملية نحو ثلاث ساعات ونصف

بدء المرحلة السادسة من عملية فصل التوأم التنزاني نانسي ونايس

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٩ مساءً
بدء المرحلة السادسة من عملية فصل التوأم التنزاني نانسي ونايس
المواطن - فريق التحرير

بدأت، قبل قليل، المرحلة السادسة من عملية فصل التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس، والتي تتضمن فصل المسالك والأجزاء السفلية، ومن المتوقع أن تستغرق نحو ثلاث ساعات ونصف، وذلك ضمن سلسلة المراحل الجراحية الدقيقة التي يجريها الفريق الطبي السعودي المختص.

وتُجرى العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال التابع لـمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، وسط متابعة طبية دقيقة وإشراف فريق متخصص في عمليات فصل التوائم الملتصقة.

وأوضح عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج، أن التوأم التنزاني وصلتا إلى المملكة بتاريخ 27 يناير 2026، حيث خضعتا منذ دخولهما إلى المستشفى لسلسلة من الفحوصات الدقيقة والاجتماعات الطبية التخصصية لتقييم حالتهما بشكل شامل.

وأشار الربيعة إلى أن الفريق الطبي توصّل إلى أن التوأم يلتصقان في منطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، إضافة إلى اشتراكهما في طرف سفلي ثالث مشوّه، ما يجعل العملية من الحالات الجراحية النادرة والمعقدة التي تتطلب دقة عالية وخطة طبية متعددة المراحل.

وتأتي هذه العملية ضمن برنامج المملكة لفصل التوائم الملتصقة، الذي يُعد من أبرز البرامج الطبية الإنسانية عالميًا، ويعكس ما تمتلكه السعودية من خبرات متقدمة وكفاءات متخصصة في التعامل مع الحالات الطبية الدقيقة والمعقدة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد