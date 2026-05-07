بدء المرحلة السادسة من عملية فصل التوأم التنزاني نانسي ونايس

بدأت، قبل قليل، المرحلة السادسة من عملية فصل التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس، والتي تتضمن فصل المسالك والأجزاء السفلية، ومن المتوقع أن تستغرق نحو ثلاث ساعات ونصف، وذلك ضمن سلسلة المراحل الجراحية الدقيقة التي يجريها الفريق الطبي السعودي المختص.

وتُجرى العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال التابع لـمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، وسط متابعة طبية دقيقة وإشراف فريق متخصص في عمليات فصل التوائم الملتصقة.

وأوضح عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج، أن التوأم التنزاني وصلتا إلى المملكة بتاريخ 27 يناير 2026، حيث خضعتا منذ دخولهما إلى المستشفى لسلسلة من الفحوصات الدقيقة والاجتماعات الطبية التخصصية لتقييم حالتهما بشكل شامل.

وأشار الربيعة إلى أن الفريق الطبي توصّل إلى أن التوأم يلتصقان في منطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، إضافة إلى اشتراكهما في طرف سفلي ثالث مشوّه، ما يجعل العملية من الحالات الجراحية النادرة والمعقدة التي تتطلب دقة عالية وخطة طبية متعددة المراحل.

وتأتي هذه العملية ضمن برنامج المملكة لفصل التوائم الملتصقة، الذي يُعد من أبرز البرامج الطبية الإنسانية عالميًا، ويعكس ما تمتلكه السعودية من خبرات متقدمة وكفاءات متخصصة في التعامل مع الحالات الطبية الدقيقة والمعقدة.