بدء مباحثات قمة صينية – أمريكية في بكين

بدأت مباحثات القمة التي تجمع الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترمب بقاعة الشعب الكبرى في بكين، حسبما أفاد التلفزيون الصيني المركزي اليوم الخميس.
وقبل بدء المحادثات أُقيم حفل استقبال رسمي للزعيم الأمريكي، تضمّن استعراضًا لحرس الشرف وعزفًا لفرقة موسيقية عسكرية، في الساحة الواقعة عند المدخل الشرقي لقاعة الشعب الكبرى.
ووصل الرئيس ترمب إلى الصين مساء أمس في زيارة تستمر يومين، يرافقه عدد من رجال الأعمال البارزين، وسيبحث مع نظيره شي جين بينغ عدة ملفات، وعلى رأسها الملف التجاري بين البلدين.