الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٥ مساءً
بدائل طبيعية للسكر المعالج لكسر الإدمان وتعزيز الصحة
المواطن - فريق التحرير

الإفراط في تناول السكر المكرر يرتبط عادة بضرر الصحة ومشاكل مثل أمراض القلب والسكري، ويمكن اللجوء إلى بدائل طبيعية لإرضاء رغبة الجسم في تناول الحلويات.

وقدم موقع “فيري ويل هيلث” المتخصص في الأخبار الصحية، بدائل طبيعية للسكر المكرر يمكن استهلاكها يوميا لسد رغبة الجسم في تناول الحلويات.

عصير الفواكه

يحتوي عصير الفواكه على نسبة سكر أعلى من الفواكه الكاملة، ويعد خيارا مناسب كبديلا للسكر المكرر.

وتختلف السعرات والسكر حسب نوع العصير، ويضم كوب من عصير البرتقال 110 سعرات حرارية و20 غراما من السكر، فيما يظن كوب من عصير التفاح 120 سعرة و16 غراما من السكر.

العسل

يعد العسل من أفضل بدائل السكر المعالج، ويحتوي على فيتامينات ومعادن كالفيتامين B والفيتامين C والمغنيسيوم.

ولكن يجب استهلاكه بحذر وتجنب الإفراط في تناوله لأنه غني بالسكر والسعرات الحرارية.

شراب القيقب

تحتوي ملعقة واحدة من شراب القيقب على 52 سعرة حرارية و12 غراما من السكر، ويحتوي على العناصر الغذائية الأساسية كالكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور، كما أنه لا يرفع سكر الدم بسرعة مثل السكر المكرر.

هريس الفاكهة

يعد هريس الفواكه خيارا مناسبا لدهنه على الخبز عوض المنتجات الأخرى الغنية بالسكر المكرر.

ويحتوي هريس الفواكه على فيتامينات ومعادن لأنه يكون مصنوعًا من الفواكه الكاملة.

حتى لو تم استبدال السكر المكرر ببدائله الطبيعية، فيجب الحرص على مراقبة كمية السكر المضاف التي يستهلكها الفرد.

ويتناول معظم الناس كميات كبيرة من السكر المكرر في الأنظمة الغذائية الحديثة، وتوصي جمعية القلب الأميركية بألا يتجاوز الرجل 26 غراما من السكر المضاف يوميا، والنساء 25 غراما، ويشمل ذلك السكريات الطبيعية الموجودة في الطعام.

