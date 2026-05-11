بدعوة من بريطانيا وفرنسا.. اجتماع يضم 40 دولة بشأن مضيق هرمز

أعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة وفرنسا ستستضيفان، اليوم الاثنين، اجتماعا لأكثر من 40 دولة.

وأوضح بيان بريطاني أنّ الاجتماع سيبحث الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز.

ومن المتوقع أن تعرض الدول قدرات لإزالة الألغام والمرافقة والشرطة الجوية ضمن مهمة بحرية دفاعية، وتهدف إلى طمأنة السفن التجارية التي تحاول العبور عبر الممر المائي.

وجاء الإعلان بعد ساعات على تحذير إيراني للندن وباريس من مغبة نشر قطع بحرية في المنطقة.

وأدى الرفض السريع من جانب الرئيس دونالد ترامب لرد إيران على مقترح السلام الأميركي إلى ارتفاع أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط مخاوف من أن يستمر الصراع المستمر منذ 10 أسابيع، مما يبقي حركة الملاحة متوقفة عبر مضيق هرمز.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران قدمت مطلباً بالتعويض عن أضرار الحرب وشددت على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز.

وذكرت وكالة “تسنيم الإيرانية” شبه الرسمية أن إيران دعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري، وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات وإنهاء الحظر الأميركي على مبيعات النفط الإيراني.

وفي غضون ساعات، رفض ترامب مقترح إيران في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب ترامب على موقع “تروث سوشيال”: “لا يعجبني هذا. غير مقبول على الإطلاق”، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.