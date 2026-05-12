برعاية أمير عسير.. جامعة الملك خالد تحتفي بتخريج 14 ألف طالبًا وطالبة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، اليوم الثلاثاء، حفل تخرج الدفعة الـ 28 من طلاب جامعة الملك خالد، وذلك على الملعب الرياضي بالمدينة الجامعية بالفرعاء، وسط حضور أصحاب المعالي والسعادة وأسر الخريجين.

وبلغ إجمالي خريجي الجامعة لهذا العام أكثر من 14 ألف خريج وخريجة من حملة الدبلوم، والبكالوريوس، والدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراة، للعام الجامعي 1447هـ.



وأعرب معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي في كلمته خلال الحفل، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على رعايته الكريمة للحفل، مشيرًا إلى أن الجامعة تحتفي بتخريج دفعة جديدة من أبناء وبنات الوطن، في ظل ما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، منوهًا إلى أن الاستثمار في الإنسان يعد الركيزة الأهم في مسيرة التنمية الوطنية، ويسهم في إعداد جيل يمتلك القدرة على المنافسة والإبداع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار معاليه، أن الجامعة تزف هذا العام أكثر من 14 ألفَ خريج وخريجة في مختلف التخصصات، يمثلون إضافة نوعية للوطن وسوق العمل، مقدمًا التهنئة للخريجين والخريجات وأسرهم، مشيدًا بجهود أساتذتهم وما يقدمونه من رسالة تعليمية عظيمة.



وأوضح معاليه أن الجامعة تلقت خطابًا كريمًا من سمو أمير المنطقة، تضمّن رؤية تنموية ترتكز على بناء تجمعات تنموية متكاملة، تقوم على صناعة الفرص وتعظيم الأثر الاقتصادي والمعرفي، مبينًا أن الجامعة حظيت بقيادة أحد هذه التجمعات بالشراكة مع وزارة الرياضة وهيئة تطوير منطقة عسير، بما يعكس مكانتها الأكاديمية والتنموية ودورها في دعم مستهدفات المنطقة المستقبلية، مؤكدًا جاهزية الجامعة بما تمتلكه من إمكانات أكاديمية وبحثية وبشرية للنهوض بهذه المهمة.

وفي إطار دعم الجامعة لخريجيها وتعزيز ارتباطهم بمسيرتهم ما بعد التخرج، دشّن سمو أمير المنطقة خلال الحفل “نادي الخريجين” التابع لرابطة الخريجين بعمادة شؤون الطلاب؛ بهدف توفير الفرص النوعية للخريجين، وتعزيز التواصل المستدام معهم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الجامعة وصعود عسير نحو العالمية.

وتضمّن الحفل، عددًا من الفقرات والعروض المرئية التي استعرضت منجزات الجامعة ومشروعاتها المستقبلية، من بينها عرض بعنوان “حلم الجامعة”، وعدد من الأعمال الفنية.



وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير المنطقة، يرافقه معالي رئيس الجامعة وعمداء الكليات، الطلاب الحاصلين على مراتب الشرف الأولى من مختلف الدرجات العلمية.

وعلى امتداد أسبوع، احتفلت الجامعة بتخريج الطالبات من الدفعة ذاتها، عبر سلسلة من حفلات التخرج التي نُظمت لمختلف الكليات والمراحل التعليمية على مسرح المدينة الجامعية بالقريقر، بحضور مستشارة رئيس الجامعة المشرفة على مجمعات دراسة الطالبات الدكتورة خلود بنت سعد أبو ملحة، وأمهات الخريجات، فيما شهدت كليات الجامعة في المحافظات حفلات مماثلة على مسارحها الجامعية.