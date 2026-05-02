برعاية وزير الداخلية.. الخدمات الطبية تنظم منتدى الصحة والأمن في الحج بنسخته الثالثة

مصحف نحاسي نادر في متحف القرآن بمكة المكرمة سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني بسبب تكاليف الوقود.. أبراج الهواتف المحمولة في أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ الإستراتيجيات المؤسسية للفترة 2026 – 2030 “البلبل الحساوي” حكاية طائر يرسم البهجة على وجوه المزارعين
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تُنظم الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية منتدى الصحة والأمن في الحج في نسخته الثالثة، خلال الفترة من 17 حتى 19 مايو الجاري، وذلك في أندية وزارة الداخلية بمحافظة جدة، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة.
ويأتي المنتدى بوصفه منصة مهنية متخصصة تُعنى بمناقشة الموضوعات المرتبطة بالصحة والأمن في الحج، واستعراض التجارب والممارسات ذات العلاقة، وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، بما يدعم جودة الخدمات الصحية والأمنية المقدمة لضيوف الرحمن، ويعزز التكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
ويتضمن المنتدى عددًا من الفعاليات المصاحبة، تشمل الجلسات الحوارية الرئيسية، وورش العمل التطبيقية، وتحدي الابتكار (الهاكاثون)، والمعرض المصاحب، ويناقش محاور مرتبطة بالصحة والأمن في الحج، من أبرزها: استدامة التميز في الخدمات المقدمة، والتكامل بين الجهات، والوقاية والجاهزية، ودور التقنية والبيانات، والخدمات المساندة، والبحث والابتكار، وتبادل الخبرات.