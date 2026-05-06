Icon

“البروق” تزيّن سماء قطاع سراة الباحة في مشهدٍ آسر Icon #يهمك_تعرف | خطوات تقديم طلب الأهلية في حساب المواطن Icon وظائف شاغرة بـ متاجر بنده في 4 مدن Icon القبض على 7 أشخاص لترويجهم 25 كيلوجرامًا من الكوكايين في جدة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon السويد تحتجز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات يعتقد أنها مرتبطة بأسطول الظل الروسي Icon الأمير محمد بن سلمان يُعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الجابر الصباح Icon “الصحة” و”وقاية” تُطلقان دليل الحج التوعوي بثماني لغات Icon هطول أمطار الخير على منطقة الباحة Icon الحرات البركانية بترُبة تحتضن مشاهد مطرية لافتة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

برعاية وزير الداخلية.. حرس الحدود يدشّن عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٦ مساءً
برعاية وزير الداخلية.. حرس الحدود يدشّن عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّن المدير العام لحرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني عددًا من خدمات المديرية العامة لحرس الحدود عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) وبوابة حرس الحدود للخدمات الإلكترونية (زاول)، وذلك في مبنى المديرية بالرياض.


وتضمنت الخدمات المدشّنة خدمة إصدار تصريح إبحار لغرض الصيد، والنزهة، والإنقاذ، عبر منصة أبشر أفراد، التي تتيح لمالكي الوسائط البحرية إصدار تصاريح الإبحار، مع إمكانية استعراضها أو تمديدها أو تعديلها أو إلغائها، وخدمة التصاريح الإلكترونية للغوص عبر بوابة “زاول” في منصة أبشر أعمال، التي تمكّن مراكز الغوص والغواصين ومالكي الوسائط البحرية من إصدار وإدارة تصاريح الغوص إلكترونيًا بمختلف أنواعها، سواء لغوص الشاطئ أو الغوص في البحر المفتوح؛ وذلك للأغراض الترفيهية أو التدريبية؛ بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وخدمة رخص قيادة الوسائط البحرية عبر بوابة زاول التي تمكن المستفيد من حجز مواعيد اختبار القيادة لغرض إصدار رخصة قيادة واسطة بحرية أو استعراض الرخصة.


ويأتي إطلاق هذه الخدمات ضمن جهود وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي، عبر إطلاق خدمات مؤتمتة تسهم في تطوير وتعزيز السلامة في الأنشطة البحرية، بما يرتقي بجودة خدمات المديرية العامة لحرس الحدود المقدمة للمستفيدين كافة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

#يهمك_تعرف | شروط إصدار وتجديد جواز السفر للأبناء عبر منصة أبشر
يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | شروط إصدار وتجديد جواز السفر...

يهمك تعرف
برعاية وزير الداخلية.. الخدمات الطبية تنظم منتدى الصحة والأمن في الحج بنسخته الثالثة
السعودية

برعاية وزير الداخلية.. الخدمات الطبية تنظم منتدى...

السعودية