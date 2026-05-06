برعاية وزير الداخلية.. حرس الحدود يدشّن عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّن المدير العام لحرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني عددًا من خدمات المديرية العامة لحرس الحدود عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) وبوابة حرس الحدود للخدمات الإلكترونية (زاول)، وذلك في مبنى المديرية بالرياض.



وتضمنت الخدمات المدشّنة خدمة إصدار تصريح إبحار لغرض الصيد، والنزهة، والإنقاذ، عبر منصة أبشر أفراد، التي تتيح لمالكي الوسائط البحرية إصدار تصاريح الإبحار، مع إمكانية استعراضها أو تمديدها أو تعديلها أو إلغائها، وخدمة التصاريح الإلكترونية للغوص عبر بوابة “زاول” في منصة أبشر أعمال، التي تمكّن مراكز الغوص والغواصين ومالكي الوسائط البحرية من إصدار وإدارة تصاريح الغوص إلكترونيًا بمختلف أنواعها، سواء لغوص الشاطئ أو الغوص في البحر المفتوح؛ وذلك للأغراض الترفيهية أو التدريبية؛ بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وخدمة رخص قيادة الوسائط البحرية عبر بوابة زاول التي تمكن المستفيد من حجز مواعيد اختبار القيادة لغرض إصدار رخصة قيادة واسطة بحرية أو استعراض الرخصة.



ويأتي إطلاق هذه الخدمات ضمن جهود وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي، عبر إطلاق خدمات مؤتمتة تسهم في تطوير وتعزيز السلامة في الأنشطة البحرية، بما يرتقي بجودة خدمات المديرية العامة لحرس الحدود المقدمة للمستفيدين كافة.