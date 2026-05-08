بريطانيا ترصد حالة ثالثة مشتبه بإصابتها بفيروس هانتا

الجمعة ٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣١ صباحاً
بريطانيا ترصد حالة ثالثة مشتبه بإصابتها بفيروس هانتا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية، الجمعة، رصد حالة ثالثة مشتبه بإصابتها بفيروس فيروس هانتا لمواطن بريطاني في جزيرة تريستان دا كونا الواقعة جنوب المحيط الأطلسي، وذلك في إطار متابعة تفشي المرض على متن سفينة سياحية فاخرة.

وأكدت الوكالة إصابة بريطانيين اثنين بالفيروس بشكل مؤكد، ضمن التحقيقات الجارية بشأن انتشار العدوى على متن السفينة هونديوس، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالحالة الجديدة المشتبه بها.

وكانت السلطات الصحية قد أعلنت في وقت سابق وفاة ثلاثة أشخاص جراء الإصابة بالفيروس، وهم زوجان هولنديان ومواطن ألماني، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى خمسة أشخاص.

ومن المقرر أن ترسو السفينة في تينيريفي يوم الأحد، حيث أوضحت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن المواطنين البريطانيين الموجودين على متنها، ممن لا تظهر عليهم أعراض، سيُنقلون جواً إلى المملكة المتحدة، مع مطالبتهم بالخضوع للعزل الذاتي لمدة 45 يومًا كإجراء احترازي.

ويُعرف فيروس هانتا بأنه مرض نادر ينتقل عادة عبر القوارض أو مخلفاتها، وقد يسبب مضاعفات خطيرة تؤثر على الجهاز التنفسي أو الكلى في بعض الحالات.

 

