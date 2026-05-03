بريطانيا تسمح لشركات الطيران بدمج الرحلات لتوفير الوقود

أعلنت وزارة النقل البريطانية عن سماحها لشركات الطيران بجمع الركاب من رحلات مختلفة معًا في طائرات أقل في إطار خطط لتوفير وقود الطائرات.

وسيتيح التغيير المؤقت في القواعد لشركات الطيران دمج الرحلات الجوية على المسارات التي توجد بها رحلات متعددة إلى نفس الوجهة في نفس اليوم.

وأوضحت وزارة النقل، أن هذا يعني إمكانية نقل الركاب من الرحلة التي حجزوها أصلًا إلى رحلة مماثلة لتقليل كمية الوقود المهدر من تحليق طائرات لم يتم بيع كامل مقاعدها وربما كانت ستلغى.