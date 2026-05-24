بطاقة نسك.. بطاقة ذكية تجسد ريادة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

في كل موسم حج، تواصل المملكة العربية السعودية تقديم نموذج عالمي متطور في إدارة الحشود وخدمة ملايين الحجاج، مستندة إلى بنية تقنية متقدمة ورؤية تنظيمية حديثة جعلت من رحلة الحج أكثر أمنًا وسهولة وانسيابية.

ومن أبرز المبادرات التي عكست هذا التحول النوعي “بطاقة نسك”، التي تتيح لضيوف الرحمن رحلة إيمانية ميسرة ضمن منظومة رقمية متكاملة تسهم في تنظيم الرحلة منذ الوصول وحتى إتمام المناسك.

ماذا تعرف عن بطاقة نسك؟

وتُعد البطاقة إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة ضمن مشاريع التحول الرقمي لخدمة ضيوف الرحمن، وتحتوي على بيانات الحاج الأساسية، ومعلومات السكن والتنقل، وبيانات شركة الخدمة، والعديد من الخدمات التي تسهم في إدارة تدفقات الحشود وإرشاد التائهين والإبلاغ عن حاج تائه وباقة متنوعة من العروض والخصومات لضيف الرحمن، إضافة إلى التصاريح النظامية المرتبطة بالحج.

وأسهمت البطاقة في تسهيل عمليات التحقق من نظامية الحجاج عبر الأنظمة الذكية ورمز الاستجابة السريع (QR)، ما عزز سرعة الإجراءات داخل المشاعر المقدسة، ورفع كفاءة إدارة الحشود، وساعد في تنظيم عمليات التفويج والنقل والوصول السريع للحجاج التائهين أو المحتاجين للمساعدة.

كما أتاحت المملكة للحجاج الاستفادة من الخدمات الرقمية المرتبطة بالبطاقة عبر تطبيق نسك، الذي يوفر خدمات متعددة تشمل الخرائط التفاعلية، والتنبيهات التنظيمية، والمعلومات الإرشادية والصحية، بما يسهم في تحسين تجربة الحاج وتسهيل تنقله بين المشاعر.

وتعكس “بطاقة نسك” حجم التطور الذي وصلت إليه المملكة في توظيف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن، خصوصًا في ظل اعتماد منظومات ذكية مدعومة بتحليل البيانات والأنظمة الرقمية الحديثة، الأمر الذي عزز من كفاءة التشغيل الميداني ورفع مستوى السلامة والتنظيم خلال موسم الحج.

كما تمثل البطاقة امتدادًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أولت خدمة الحجاج اهتمامًا كبيرًا عبر تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم تسارعًا في التحول الرقمي، تقدم المملكة تجربة رائدة تجمع بين التقنية والتنظيم والبعد الإنساني، لتصبح رحلة الحج أكثر سهولة وطمأنينة، ولتواصل المملكة ترسيخ مكانتها العالمية في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية قاصدي الحرمين الشريفين.