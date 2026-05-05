بطاقة نسك هوية الحاج الرسمية لتنظيم الحشود وتسهيل التنقل

أكدت وزارة الحج والعمرة أن “بطاقة نسك” تمثل الهوية الرسمية والمعتمدة للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل رحلة ضيوف الرحمن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم تحت شعار “حياكم الله”.

وأوضحت الوزارة أن البطاقة تُعد أداة تنظيمية محورية تسهم في إدارة حركة الحشود بكفاءة أعلى، حيث تتيح للحجاج التنقل بانسيابية، وتُمكنهم من الاستفادة من مختلف الخدمات بسهولة ويسر، بما يعزز تجربة أداء المناسك.

وبيّنت أن “بطاقة نسك” مدعومة بأنظمة قارئات ذكية متطورة، تعمل ضمن شبكة تقنية متكاملة تسهم في تحسين كفاءة الحركة داخل المشاعر المقدسة، عبر تغطية واسعة تشمل أكثر من 700 مخيم، إلى جانب ما يزيد على 43 ممرًا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حزمة من الحلول التقنية المتقدمة التي تطلقها بهدف تطوير تجربة الحاج، وتعزيز مستويات السلامة والتنظيم، بما يوفر بيئة مريحة وآمنة تضمن أداء المناسك بكل طمأنينة ويسر.