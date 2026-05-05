Icon

جمعية “مساجدنا على الطرق” تفتتح الجامع الأول من عوائد الصندوق الوقفي Icon الخليج والهدى في نهائي نخبة كبار اليد غدًا بالدمام Icon جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من غينيا Icon الأمير راكان بن سلمان يستقبل وفدًا من أسرة الباهلي Icon الأمير راكان بن سلمان يستقبل الرئيس التنفيذي للمسار الرياضي ويؤكد أهمية المشروعات النوعية بالدرعية Icon القبض على 3 أشخاص لنشرهم إعلانات حج وهمية ومضللة في القصيم Icon “الداخلية السورية” تعلن تفكيك خلية تستهدف زعزعة استقرار البلاد Icon وظائف شاغرة لدى شركة سابك Icon وكالة الفضاء السعودية تطلق النسخة الثانية من مبادرة “ساري 2” Icon الذهب يرتفع من أدنى مستوى بنسبة 1% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

بطاقة نسك هوية الحاج الرسمية لتنظيم الحشود وتسهيل التنقل

الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٩ صباحاً
بطاقة نسك هوية الحاج الرسمية لتنظيم الحشود وتسهيل التنقل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت وزارة الحج والعمرة أن “بطاقة نسك” تمثل الهوية الرسمية والمعتمدة للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل رحلة ضيوف الرحمن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم تحت شعار “حياكم الله”.

وأوضحت الوزارة أن البطاقة تُعد أداة تنظيمية محورية تسهم في إدارة حركة الحشود بكفاءة أعلى، حيث تتيح للحجاج التنقل بانسيابية، وتُمكنهم من الاستفادة من مختلف الخدمات بسهولة ويسر، بما يعزز تجربة أداء المناسك.

وبيّنت أن “بطاقة نسك” مدعومة بأنظمة قارئات ذكية متطورة، تعمل ضمن شبكة تقنية متكاملة تسهم في تحسين كفاءة الحركة داخل المشاعر المقدسة، عبر تغطية واسعة تشمل أكثر من 700 مخيم، إلى جانب ما يزيد على 43 ممرًا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حزمة من الحلول التقنية المتقدمة التي تطلقها بهدف تطوير تجربة الحاج، وتعزيز مستويات السلامة والتنظيم، بما يوفر بيئة مريحة وآمنة تضمن أداء المناسك بكل طمأنينة ويسر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

#يهمك_تعرف | وزارة الحج: بطاقة نسك توفر 5 مزايا لضيوف الرحمن
أخبار رئيسية

#يهمك_تعرف | وزارة الحج: بطاقة نسك توفر...

أخبار رئيسية
بطاقة “نسك” تدعم تنظيم تفويج الحجاج بأنظمة استشعار ذكية في مشعر منى
السعودية

بطاقة “نسك” تدعم تنظيم تفويج الحجاج بأنظمة...

السعودية