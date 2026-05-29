بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، اجتماعاً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض “لاتخاذ القرار النهائي” بشأن الموافقة أو لا على الاتفاق المحتمل مع إيران.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول أميركي قوله، إن اجتماع ترامب بشأن إيران استمر لساعتين، مضيفاً أن الرئيس الأميركي “لم يتخذ أي قرار بشأن الاتفاق، حيث لا تزال هناك قضايا قيد النقاش بما فيها أموال إيران المجمدة”.

وفي وقت سابق من الجمعة، كان ترامب قد أعلن أنه يستعد لاتخاذ “قرار نهائي” بشأن تفاهم محتمل مع إيران، فيما أصرت طهران على أن “لا اتفاق نهائياً” بعد من أجل توفير إطار محادثات لإنهاء الحرب بينهما.

وتداولت مصادر ووسائل إعلام في الولايات المتحدة وإيران معلومات أحياناً متناقضة عن التفاهم الذي يجري البلدان مفاوضات حوله بوساطة باكستانية، بعد ثلاثة أشهر من اندلاع النزاع الذي هز الاقتصاد العالمي. وكانت مواقف الطرفين تشهد تصعيداً أو تهدئة على وقع هذه التقارير.

وكتب ترامب عبر شبكته الاجتماعية “تروث سوشال” الجمعة: “”سأعقد الآن اجتماعاً في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي”. وأضاف: “على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً أو قنبلة نووية. ويجب فتح مضيق هرمز فوراً، من دون رسوم، أمام حركة الملاحة غير المقيّدة في الاتجاهين، وسيتم التخلص من كل الألغام البحرية”.

وتابع أن السفن العالقة في مضيق هرمز بسبب الحصار الأميركي ستتحرك، مشيراً إلى أن هذا الحصار “سيرفع الآن”. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة “ستستخرج المواد المخصبة بتنسيق وتعاون وثيقين مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتم تدميرها، ولن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر”.