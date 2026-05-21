بعد سنوات من النزاعات.. شيرين تتصالح مع شقيقها وتوقف ملاحقته قضائيًا

أنهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خلافاتها القضائية مع شقيقها محمد عبد الوهاب، بعدما قررت التنازل عن القضايا المرفوعة ضده، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الروابط الأسرية وإنهاء سنوات من النزاعات العائلية.

وجاء قرار شيرين بعد تنازلها عن القضية الأخيرة التي صدر فيها حكم بحبس شقيقها لمدة 6 أشهر بتهمة الاعتداء عليها وتحطيم محتويات منزلها بمنطقة المقطم في القاهرة، لتنهي بذلك الإجراءات القانونية وتغلق ملف الخلاف بشكل ودي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتراجع فيها شيرين عن ملاحقة شقيقها قضائيًا، إذ سبق أن تنازلت عن قضايا أخرى خلال الفترات الماضية بدافع الحفاظ على صلة الرحم والعلاقات العائلية.

وتزامنت هذه الخطوة مع عودة شيرين إلى نشاطها الفني مجددًا، بعد طرح أحدث أغنياتها «تباعًا تباعًا»، والتي حققت تفاعلًا واسعًا بين جمهورها، في إشارة إلى بداية مرحلة جديدة في مسيرتها الفنية بعد فترة من الأزمات والغياب.

وشهدت العلاقة بين شيرين وشقيقها خلال السنوات الماضية سلسلة من الخلافات الحادة والملاحقات القضائية، خاصة في فترة زواجها من الملحن حسام حبيب وما تلاها، حيث تبادل الطرفان الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسباب التوتر والخلافات العائلية.

وكانت محكمة جنح المقطم في القاهرة قد أصدرت في مارس الماضي حكمًا بحبس شقيق الفنانة لمدة 6 أشهر مع كفالة مالية، على خلفية اتهامه بالتعدي عليها وإتلاف محتويات منزلها.