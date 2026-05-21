بلدي+ تحدّث أكثر من 11,800 موقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتسهيل تجربة الحجاج

أعلنت “بلدي+” تنفيذ حزمة من التحديثات الرقمية والمكانية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447هـ، شملت تحديث أكثر من 11.8 ألف معلم وموقع؛ بهدف تسهيل تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود خلال الموسم، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتضمنت الأعمال تدقيق البيانات المكانية وتحديثها للمواقع والمعالم الحيوية داخل مكة والمشاعر، بما يدعم تحسين تجربة الوصول والتنقل، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج.

وطورت “بلدي+” خدمات الخرائط الرقمية عبر رصد وتحديث مسارات النقل الترددي بإجمالي يتجاوز 990 كيلومترًا، مع توفير بيانات لحظية لجداول وسائل النقل؛ لتمكين الحجاج من الوصول إلى وجهاتهم بسهولة وكفاءة.

وأطلقت المنصة تجربة تفاعلية ثلاثية الأبعاد لمداخل المسجد الحرام ومخارجها، ومسارات المشاة، وجسر الجمرات، بما يسهم في دعم سهولة التنقل وتحسين تجربة الوصول داخل المشاعر المقدسة قبل وأثناء أداء المناسك.

مراجعة وتحديث المواقع

وشملت التحديثات مراجعة وتحديث مواقع المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الهلال الأحمر والمرافق العامة، إلى جانب ربط مخيمات الحجاج ببيانات الحملات المعتمدة؛ لتسهيل الوصول إليها عبر أسرع المسارات المتاحة.

وتوفر الخرائط الرقمية تحديثات لحظية لحالات الطرق والتحويلات المرورية، وربطها بغرف التحكم لدى الجهات الشريكة؛ لدعم سرعة الاستجابة واستباق الازدحام، وتعزيز كفاءة إدارة الحركة والحشود في المواقع ذات الكثافة العالية.

وفي جانب الخدمات البلدية، أتاحت المنصة إصدار التصاريح الموسمية للمنافذ المؤقتة، وطلبات إسكان الحجاج، والشهادات الصحية، إلى جانب تعزيز أعمال الرقابة الميدانية عبر منصتَي “ممتثل” و”عدسة بلدي”، بالشراكة مع أمانة العاصمة المقدسة؛ بما يسهم في رفع الامتثال وتحسين جودة الخدمات المقدمة خلال الموسم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ “بلدي” ياسر العبيدان: “نعمل على توفير بيانات مكانية دقيقة ومحدثة بشكل لحظي؛ لتمكين ضيوف الرحمن من الوصول إلى الخدمات والتنقل بكفاءة عالية خلال موسم الحج، ضمن منظومة تكاملية مع الجهات الشريكة”.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن مستهدفات تطوير المدن الذكية والتحول الرقمي للخدمات البلدية، من خلال توظيف البيانات المكانية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي؛ للإسهام في رفع جودة تجربة ضيوف الرحمن في أحد أكبر التجمعات البشرية على مستوى العالم.