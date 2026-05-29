بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها

أعلنت بلغاريا، مساء اليوم الجمعة، أنها ستُنهي بحلول آخر يونيو الإذن الممنوح للطائرات الأمريكية المخصصة لتزويد الوقود، بالتمركز على أرضها، وذلك لعدم رفع واشنطن شرط التأشيرات عن مواطنيها الراغبين بزيارة الولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف، الجمعة: «ليس لدي ردّ إيجابي في هذه المرحلة”، مضيفا أنه أثار مسألة دخول مواطني بلده إلى الأراضي الأمريكية في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وفق وكالة فرانس برس.
وتتمركز طائرات عسكرية أمريكية في مطار صوفيا منذ منتصف فبراير.
وكان الإذن الأولي الممنوح لواشنطن جزءا من التعاون العسكري بين حلفاء حلف شمال الأطلسي، وفقا لصوفيا. وكان من المقرر أن يستمر حتى آخر مايو.
وقال راديف إنه يريد منح واشنطن شهرا لتتوصل إلى حل بديل.
وفي أبريل، قالت الحكومة البلغارية إنها تلقت مذكرة احتجاج من إيران على وجود الطائرات الأمريكية على أرضها.
والبلغاريون هم من آخر مواطني الاتحاد الأوروبي الذين ما زال دخولهم إلى الأراضي الأمريكية يحتاج لتأشيرة.