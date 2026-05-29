Icon

بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران Icon المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج Icon “الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية Icon المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة Icon ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على شمال كردفان إلى 30 Icon #يهمك_تعرف | موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يونيو Icon بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها Icon الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية Icon زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا Icon “هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها

الجمعة ٢٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت بلغاريا، مساء اليوم الجمعة، أنها ستُنهي بحلول آخر يونيو الإذن الممنوح للطائرات الأمريكية المخصصة لتزويد الوقود، بالتمركز على أرضها، وذلك لعدم رفع واشنطن شرط التأشيرات عن مواطنيها الراغبين بزيارة الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف، الجمعة: «ليس لدي ردّ إيجابي في هذه المرحلة”، مضيفا أنه أثار مسألة دخول مواطني بلده إلى الأراضي الأمريكية في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وفق وكالة فرانس برس.

وتتمركز طائرات عسكرية أمريكية في مطار صوفيا منذ منتصف فبراير.

وكان الإذن الأولي الممنوح لواشنطن جزءا من التعاون العسكري بين حلفاء حلف شمال الأطلسي، وفقا لصوفيا. وكان من المقرر أن يستمر حتى آخر مايو.

وقال راديف إنه يريد منح واشنطن شهرا لتتوصل إلى حل بديل.

وفي أبريل، قالت الحكومة البلغارية إنها تلقت مذكرة احتجاج من إيران على وجود الطائرات الأمريكية على أرضها.

والبلغاريون هم من آخر مواطني الاتحاد الأوروبي الذين ما زال دخولهم إلى الأراضي الأمريكية يحتاج لتأشيرة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد