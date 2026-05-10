بلومبرج: قطر تصدر أول شحنة غاز طبيعي مسال عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب

أعلنت وكالة بلومبيرج، أن قطر صدت أول شحنة غاز طبيعي مسال عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأمريكية الإيرانية.

وتحاول الأطراف الأقليمية الفاعلة والوسطاء، حلحلة الأزمات العالقة بين الولايات المتحدة وإيران والدفع بمسار التفاوض مجددا، لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية العالمية.

ويمر في مضيق هرمز خمس احتياجات العالم من الطاقة، فيما ألقت الحرب بظلالها على حركة الملاحة به، وتصر إيران على أن تتحكم في حركة المرور بالمضيق، وأنذر الجيش الإيراني الدول التي تفرض عقوبات على طهران بعقبات ستواجهها بشأن المرور في المضيق البحري الحيوي.