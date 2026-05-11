بمتابعة من أمير تبوك.. مدينة الحجاج بـ”حالة عمار” تستقبل طلائع ضيوف الرحمن بمنظومة دقيقة وخدمات متواصلة

الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٠ مساءً
بمتابعة من أمير تبوك.. مدينة الحجاج بـ”حالة عمار” تستقبل طلائع ضيوف الرحمن بمنظومة دقيقة وخدمات متواصلة
المواطن - فريق التحرير

بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة، استقبلت مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، مساء أمس، طلائع ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ لأداء مناسك الحج لهذا العام 1447هـ، من مختلف الجنسيات.
وهيأت الجهات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن خدماتها للحجاج ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة، وتتناغم فيها الجهود في مشهد عملي دقيق تمضي فيه الجهات المدنية والأمنية والقطاعات الغير ربحية بخطى متكاملة تبنى وتدار فيها التفاصيل بدقة، وتُختصر فيها المسافات، لتشكل نقطة بداية ميسّرة لرحلة الحاج نحو المشاعر المقدسة.


وعبر ضيوف الرحمن القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على ما وجدوه من خدمات وتسهيلات منذ لحظة وصولهم للمملكة، مشيدين بحسن الاستقبال وانسيابية الإجراءات وتكامل الخدمات داخل مدينة الحجاج بحالة عمار.
وأوضحوا أن إجراءات الدخول تمت بكل يسر وسهولة، وسط تنسيق متكامل بين الجهات الحكومية والخدمية، إلى جانب توفر الخدمات الصحية والإرشادية والتنظيمية، مما أسهم في تهيئة أجواء مريحة ومطمئنة للحجاج منذ دخولهم المنفذ، مشيرين إلى أن ما شاهدوه من دقة في التنظيم وسرعة في الأداء يعكس مستوى الاحترافية في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدين أن الخدمات المقدمة اختصرت كثيرًا من مشقة السفر وهيأت بداية مريحة لرحلتهم الإيمانية نحو المشاعر المقدسة.

