بوتين: أعتقد أن الحرب مع أوكرانيا تقترب من نهايتها

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اعتقاده أن الحر مع أوكرانيا تقترب من نهايته، كما علق بوتين على عملية تبادل الأسرى مع كييف.

وقال بوتين لصحافيين بشأن الحرب مع أوكرانيا: “أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته”، وفق رويترز.

لم نتلق أي اقتراح من أوكرانيا

فيما أضاف أن روسيا لم تتلق أي اقتراح من أوكرانيا بشأن عملية واسعة لتبادل الأسرى أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة.

وصرح قائلاً: “نعتمد على الجانب الأوكراني للرد على الاقتراح الذي قدمه رئيس الولايات المتحدة. للأسف، لم نتلق أي اقتراحات حتى الآن”.

إلى ذلك، شدد على أنه لن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين البلدين.

هدنة لثلاثة أيام

جاءت تلك التصريحات بعد أن أكدت روسيا وأوكرانيا، أمس، أنهما وافقتا على وقف نار لمدة 3 أيام بوساطة أميركية، يبدأ من التاسع من مايو (أيار) وحتى 11 من الشهر ذاته.

وأعلن الهدنة الرئيس الأميركي وتزامنت مع إحياء روسيا ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، ومع تبادل ألف أسير من كل جانب في الأيام المقبلة.

يذكر أن ترامب وعد مراراً بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكن جهود السلام لم تكلل بالنجاح بعد.