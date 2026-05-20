بوتين: روسيا والصين متمسكتان بعالم متعدد الأقطاب

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده والصين متمسكتان ببناء عالم متعدد الأقطاب، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين موسكو وبكين في ظل التوترات المتصاعدة على الساحة الدولية.

وقال بوتين، خلال قمة جمعته بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، إن روسيا والصين تسعيان إلى إقامة نظام عالمي أكثر عدالة وتوازنًا، مؤكدًا أن التنسيق بين البلدين يمثل أحد عوامل الاستقرار الرئيسية في العالم.

وأضاف الرئيس الروسي أن التعاون الوثيق بين موسكو وبكين أصبح “مطلوبًا بشكل خاص” في ظل الأوضاع الدولية الحالية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق المشترك داخل الأمم المتحدة وتجمع بريكس ومجموعة العشرين، إلى جانب مواصلة العمل المشترك ضمن منظمة شنغهاي للتعاون.

وأكد بوتين أن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى “مستوى غير مسبوق”، موجّهًا دعوة رسمية إلى الرئيس الصيني لزيارة روسيا خلال العام المقبل، في خطوة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

 

