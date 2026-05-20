بوتين: روسيا والصين متمسكتان بعالم متعدد الأقطاب

قوات الدفاع المدني بالحج تواصل الجولات الرقابية بمشعر عرفات منظومة الخدمات في ميقات ذي الحليفة تعزّز انسيابية تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون دليل متكامل لحجاج الداخل.. إرشادات وخدمات لتيسير أداء المناسك رسائل صوتية من مكة إلى العالم تختصر مشاعر اللحظة الأولى في المسجد الحرام بيان صيني روسي يحذر من تداعيات القبة الذهبية الأميركية أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السابعة الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.5% إنجاز سعودي مشرّف.. مشتركات مشروع ابتكارات يحصدن الجوائز في معرض ITEX الدولي ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في السعودية بنسبة 10.2% خلال مارس
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده والصين متمسكتان ببناء عالم متعدد الأقطاب، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين موسكو وبكين في ظل التوترات المتصاعدة على الساحة الدولية.
وقال بوتين، خلال قمة جمعته بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، إن روسيا والصين تسعيان إلى إقامة نظام عالمي أكثر عدالة وتوازنًا، مؤكدًا أن التنسيق بين البلدين يمثل أحد عوامل الاستقرار الرئيسية في العالم.
وأضاف الرئيس الروسي أن التعاون الوثيق بين موسكو وبكين أصبح “مطلوبًا بشكل خاص” في ظل الأوضاع الدولية الحالية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق المشترك داخل الأمم المتحدة وتجمع بريكس ومجموعة العشرين، إلى جانب مواصلة العمل المشترك ضمن منظمة شنغهاي للتعاون.
وأكد بوتين أن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى “مستوى غير مسبوق”، موجّهًا دعوة رسمية إلى الرئيس الصيني لزيارة روسيا خلال العام المقبل، في خطوة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.