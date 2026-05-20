الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٦ صباحاً
بيان صيني روسي يحذر من تداعيات القبة الذهبية الأميركية
المواطن - فريق التحرير

أكد بيان صيني روسي مشترك وجود توافق بين الصين وروسيا بشأن ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، مع التشديد على أهمية الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في أوكرانيا.

وأوضح البيان أن بكين وموسكو اتفقتا على مواصلة تطوير آليات التعاون العسكري بين البلدين، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك في الملفات الدولية والإقليمية.

كما دعا البيان إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، محذرًا من التداعيات الأمنية للمشروعات العسكرية الأميركية، مشيرًا إلى أن مشروع “القبة الذهبية” الأميركي يحمل تأثيرات سلبية خطيرة على الأمن والاستقرار الدوليين.

وشدد البيان المشترك على ضرورة تجنب التصعيد والعمل على معالجة الأزمات عبر الحلول السياسية والدبلوماسية.

