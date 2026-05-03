بيونغيانغ: اتهام واشنطن بأننا نمثل تهديدا إلكترونيا “افتراء”

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، ⁠إن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية ترفض اتهامات الولايات ‌المتحدة لبيونغيانغ بأنها تمثل “تهديدا إلكترونيا”.

ووصفت خارجية كوريا الشمالية “اتهامات الولايات ‌المتحدة لبيونغيانغ بأنها تمثل تهديدا إلكترونيا”، بأنها “محض افتراء”.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن “اتهامات الولايات المتحدة” تهدف إلى “تبرير السياسة ‌العدائية لواشنطن”.

وذكر متحدث ‌باسم ⁠وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة تنشر معلومات كاذبة ⁠حول “تهديد ‌إلكتروني غير موجود” ⁠من كوريا الشمالية لأغراض سياسية.

ووصف المتحدث هذه الاتهامات بأنها “ليست سوى ⁠افتراء سخيف لتشويه صورة بلدنا”.

وأكد المتحدث أن كوريا الشمالية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها وحماية حقوق ‌مواطنيها في الفضاء الإلكتروني ومصالحهم.

وفي أبريل، أصدرت وزارة العدل الأميركية أحكاما على شخصين أميركيين بتهمة مساعدة كوريين شماليين في الحصول على وظائف عن بعد لدى شركات تكنولوجيا أميركية، ما مكّنهم من جمع ملايين إضافية من الدولارات لصالح برامج بيونغيانغ التسليحية.