تتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري بعد الفوز على سيراميكا

توج فريق الزمالك ببطولة الدوري العام المصري لموسم 2025 – 2026، بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف، في الجولة الختامية من مجموعة تحديد البطل.

تتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري

أحرز هدف الزمالك والهدف الوحيد في المباراة اللاعب عدي الدباغ في الدقيقة 8 من بداية المباراة.

وبهذا الفوز المستحق، رفع الزمالك رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول، فيما حل فريق بيراميدز في وصافة الترتيب برصيد 54 نقطة، واحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 53 نقطة.