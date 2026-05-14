تحالف دعم الشرعية: اتفاق لإطلاق سراح 1750 أسيرًا من بينهم 7 سعوديين

الخميس ١٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” اللواء الركن تركي المالكي عن توقيع اتفاق إطلاق سراح (1750) أسير ومحتجز من جميع الأطراف اليمنية وقوات التحالف.

ويشمل الاتفاق إطلاق سراح (27) أسير ومحتجز من قوات التحالف، من بينهم (7) أسرى سعوديين.

وبيّن اللواء المالكي أن توقيع الاتفاق تم مساء اليوم الخميس الموافق (14 مايو 2026م) بالعاصمة الأردنية (عمّان).

وتم التوقيع بحضور لجنة التفاوض بالقوات المشتركة وبمشاركة الأطراف اليمنية، فيما أُبرم الاتفاق برعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وأكد اللواء المالكي على أن ملف الأسرى والمحتجزين ملف إنساني يحظى باهتمام مباشر من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن حتى عودة كافة الأسرى والمحتجزين.

