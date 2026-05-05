Icon

جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من غينيا Icon الأمير راكان بن سلمان يستقبل وفدًا من أسرة الباهلي Icon الأمير راكان بن سلمان يستقبل الرئيس التنفيذي للمسار الرياضي ويؤكد أهمية المشروعات النوعية بالدرعية Icon القبض على 3 أشخاص لنشرهم إعلانات حج وهمية ومضللة في القصيم Icon “الداخلية السورية” تعلن تفكيك خلية تستهدف زعزعة استقرار البلاد Icon وظائف شاغرة لدى شركة سابك Icon وكالة الفضاء السعودية تطلق النسخة الثانية من مبادرة “ساري 2” Icon الذهب يرتفع من أدنى مستوى بنسبة 1% Icon زامبيا تهاجم أمريكا بسبب صفقة صحية بملياري دولار مقابل معادن حيوية Icon مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مهرجان القراءة الحرة السادس والعشرين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

تحت رعاية الملك سلمان.. إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة المقبلة في جدة

الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٥ مساءً
تحت رعاية الملك سلمان.. إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة المقبلة في جدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تقام يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مايو 2026م، المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2025 – 2026 ، بين فريقي الخلود والهلال، وذلك على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين -أيَّده الله- على رعايته الكريمة لهذا الحدث الرياضي الكبير.

وقال سموه: “أتقدم بعظيم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيَّده الله- على رعايته الكريمة لهذا النهائي الكبير، الذي يجسّد اهتمامه بالقطاع الرياضي، كما أتقدم أيضًا بالشكر والامتنان لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على الدعم السخي وغير المسبوق للرياضة السعودية، الذي يعد دافعًا إضافيًّا لمواصلة البناء، والاستمرار في مسيرة تطوير هذا القطاع الحيوي المهم، ورفع سقف الطموحات نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

وقدّم سمو وزير الرياضة، التهنئة لفريقي الخلود والهلال على بلوغهما المباراة النهائية، متمنيًا لهما التوفيق في تقديم مباراة تليق بقيمة واسم هذه المناسبة الغالية، وتعكس ما تشهده كرة القدم السعودية من تطور فني وتنافس رياضي مميز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بولندا...

السعودية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك هولندا
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك هولندا

السعودية