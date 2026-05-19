تحذيرات وإرشادات لمرضى الربو خلال الحج

الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

وجّه تجمع الرياض الصحي الثاني مجموعة من الإرشادات الصحية المهمة للحجاج المصابين بمرض الربو، مؤكدًا أهمية الاستعداد الطبي الجيد قبل أداء مناسك الحج لتفادي التعرض لنوبات حادة أثناء الزحام أو بذل المجهود البدني.

وأوضح التجمع عبر منصة إكس، ضرورة مراجعة الطبيب قبل السفر للاطمئنان على الحالة الصحية والتأكد من ملاءمة الخطة العلاجية، إلى جانب أهمية حمل سوار تعريفي يتضمن بيانات الحاج الأساسية مثل الاسم والعمر وتشخيص المرض ونوع العلاج المستخدم.

كما شدد على ضرورة حمل بخاخ الربو الإسعافي بشكل دائم أثناء أداء المناسك لاستخدامه عند الحاجة، مع الحرص على تجنب الزحام والإجهاد البدني المفرط، خاصة خلال الطواف والسعي ورمي الجمرات.

ونصح التجمع باستخدام بخاخ موسّع الشعب الهوائية قبل بذل أي مجهود بدني بعد استشارة الطبيب، داعيًا الحجاج إلى التوجه فورًا لأقرب مركز صحي عند ظهور أعراض نوبة الربو، مثل ضيق التنفس أو السعال المستمر أو الشعور بضيق وألم في الصدر.

