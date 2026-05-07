تحذير صحي.. لا تنظف أسنانك فور تناول الطعام

حذّرت عش بصحة، التابعة لـوزارة الصحة، من ممارسة شائعة تتمثل في تفريش الأسنان مباشرة بعد تناول الوجبات، مؤكدة أن هذا السلوك قد يضر بصحة الفم والأسنان، خاصة بعد تناول الأطعمة والمشروبات الحمضية.

وأوضحت المنصة أن تنظيف الأسنان فور الانتهاء من الطعام قد يؤدي إلى تآكل طبقة المينا الخارجية، نتيجة تأثرها المؤقت بالأحماض، مشيرة إلى أهمية الانتظار لمدة لا تقل عن 30 دقيقة قبل البدء في تفريش الأسنان، لمنح اللعاب فرصة لإعادة توازن البيئة داخل الفم وحماية الأسنان.

كما قدّمت المنصة عددًا من الإرشادات الصحية للحفاظ على صحة الفم، أبرزها الحرص على تفريش الأسنان مرتين يوميًا على الأقل، مع الاستمرار في عملية التنظيف لمدة دقيقتين لضمان إزالة العوالق والبكتيريا بشكل فعّال.

وشددت عش بصحة على أهمية تجنب غسل الفم بالماء أو استخدام غسول الفم مباشرة بعد الانتهاء من التفريش، وذلك للحفاظ على بقايا الفلورايد الموجودة في معجون الأسنان على سطح الأسنان لأطول فترة ممكنة، بما يعزز دورها في مكافحة التسوس وتقوية الأسنان.