تحذير .. مكالمة Zoom قد تدمر شركتك

سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني بسبب تكاليف الوقود.. أبراج الهواتف المحمولة في أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ الإستراتيجيات المؤسسية للفترة 2026 – 2030 “البلبل الحساوي” حكاية طائر يرسم البهجة على وجوه المزارعين تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
لم تعد الهجمات الإلكترونية الخطيرة تبدأ برسالة مشبوهة أو رابط مجهول، بل أصبحت تنطلق من مكالمة فيديو طبيعية، وصوت هادئ، ووجه مألوف، واجتماع عمل عادي قد يتحول إلى عملية اختراق كاملة في دقائق.
الأخطر أن الضحية قد تتحول، دون أن تدري، إلى أداة هجومية تُستخدم لخداع زملائها ومديريها وعملائها بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق.
ويقول الدكتور محمد محسن رمضان، رئيس وحدة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بمركز العرب للأبحاث والدراسات: “في ظل تصاعد نشاط مجموعات تهديد متقدمة مثل BlueNoroff، يواجه العالم مرحلة جديدة من الجرائم السيبرانية التي تستهدف الثقة البشرية قبل الأنظمة التقنية”.
وتابع: “لم يعد الأمن السيبراني كما عرفناه، والهجمات الإلكترونية لم تعد تعتمد فقط على الروابط الخبيثة أو الفيروسات التقليدية أو رسائل البريد العشوائي سهلة الاكتشاف”.
وأضاف: “نحن اليوم أمام جيل جديد من الهجمات يعتمد على الخداع النفسي والهندسة الاجتماعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث أصبح المهاجم قادراً على اختراق الإنسان قبل الجهاز، والسيطرة على الثقة قبل النظام”.
وأردف: “من أخطر الأساليب التي ظهرت مؤخراً ما تنفذه مجموعات تهديد سيبراني متقدمة مثل BlueNoroff، والتي بدأت تستغل مكالمات Zoom والاجتماعات الافتراضية كمنصات اختراق متكاملة، مستفيدة من الاعتماد المتزايد على بيئات العمل الرقمية والاجتماعات عن بُعد”.