Icon

سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر Icon ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف Icon بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني Icon بسبب تكاليف الوقود.. أبراج الهواتف المحمولة في أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية Icon استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام Icon وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز Icon ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين Icon البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ الإستراتيجيات المؤسسية للفترة 2026 – 2030 Icon “البلبل الحساوي” حكاية طائر يرسم البهجة على وجوه المزارعين Icon تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا

تحذير .. مكالمة Zoom قد تدمر شركتك

السبت ٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٦ مساءً
تحذير .. مكالمة Zoom قد تدمر شركتك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لم تعد الهجمات الإلكترونية الخطيرة تبدأ برسالة مشبوهة أو رابط مجهول، بل أصبحت تنطلق من مكالمة فيديو طبيعية، وصوت هادئ، ووجه مألوف، واجتماع عمل عادي قد يتحول إلى عملية اختراق كاملة في دقائق.

الأخطر أن الضحية قد تتحول، دون أن تدري، إلى أداة هجومية تُستخدم لخداع زملائها ومديريها وعملائها بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق.

خطورة مكالمة Zoom

ويقول الدكتور محمد محسن رمضان، رئيس وحدة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بمركز العرب للأبحاث والدراسات: “في ظل تصاعد نشاط مجموعات تهديد متقدمة مثل BlueNoroff، يواجه العالم مرحلة جديدة من الجرائم السيبرانية التي تستهدف الثقة البشرية قبل الأنظمة التقنية”.

وتابع: “لم يعد الأمن السيبراني كما عرفناه، والهجمات الإلكترونية لم تعد تعتمد فقط على الروابط الخبيثة أو الفيروسات التقليدية أو رسائل البريد العشوائي سهلة الاكتشاف”.

وأضاف: “نحن اليوم أمام جيل جديد من الهجمات يعتمد على الخداع النفسي والهندسة الاجتماعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث أصبح المهاجم قادراً على اختراق الإنسان قبل الجهاز، والسيطرة على الثقة قبل النظام”.

وأردف: “من أخطر الأساليب التي ظهرت مؤخراً ما تنفذه مجموعات تهديد سيبراني متقدمة مثل BlueNoroff، والتي بدأت تستغل مكالمات Zoom والاجتماعات الافتراضية كمنصات اختراق متكاملة، مستفيدة من الاعتماد المتزايد على بيئات العمل الرقمية والاجتماعات عن بُعد”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد