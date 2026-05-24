تحذير من خطر تفشي فيروس إيبولا في 10 دول بالقارة

حذّرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الأفريقي، من أن عشر دول في القارة باتت مهددة ومعرضة لخطر تفشي فيروس “إيبولا”، إضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعد بؤرة ومركز الوباء الحالي وجارتها أوغندا.

وأوضح المدير العام للمراكز الأفريقية، الدكتور جان كاسيا، في مؤتمر صحفي، أن الدول المعرضة لخطر انتقال وانتشار الفيروس هي: جنوب السودان، رواندا، كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، جمهورية الكونغو، بوروندي، أنغولا، جمهورية أفريقيا الوسطى، زامبيا، مشيرًا إلى أن هذا الوباء يحمل الرقم 17 في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويصنف ثاني أكبر وباء نشهده في العالم.

ويأتي هذا التحذير القاري غداة إعلان منظمة الصحة العالمية عن رصد ما يقرب من 750 إصابة محتملة بفيروس “إيبولا” و177 حالة وفاة يُعتقد أنها على صلة بالمرض في الكونغو الديمقراطية التي تشهد انتشارًا سريعًا للوباء.