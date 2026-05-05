تحذير من نشاط العقارب والثعابين مع تغيرات الطقس

حذّر الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني من تزايد نشاط الهوام السامة، مثل الزواحف والعقارب، خلال هذه الفترة، داعيًا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والحرص على التحصّن بالأذكار.
وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد تغيرات بيئية ومناخية ملحوظة تسهم في انتشار الحشرات، وعلى رأسها البعوض، بالتزامن مع خروج العقارب والثعابين من جحورها، ما يزيد من احتمالات مواجهتها في المناطق المفتوحة.
وأشار الحصيني إلى أهمية الالتزام بأذكار الصباح والمساء، لما لها من أثر في الطمأنينة والتحصين، إلى جانب اتباع الإرشادات الوقائية في التعامل مع هذه الكائنات.
كما لفت إلى أن هذه الفترة تتزامن مع تراجع تدريجي في الغطاء النباتي، الأمر الذي يرفع من احتياج الأشجار والمزروعات إلى المياه، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتغير الظروف المناخية.