تدشين أندية أكاديمية طويق في 16 جامعة حول المملكة

أعلنت أكاديمية طويق تدشين أندية طويق لطلبة الجامعات في 16 جامعة من مختلف مناطق المملكة، ضمن حفل أُقيم بمقر الأكاديمية في مدينة الرياض، بحضور عدد من رؤساء ووكلاء وعمداء الجامعات؛ بهدف تمكين طلبة الجامعات وبناء قدراتهم وفقًا لاحتياجات سوق العمل، عبر مجتمعات تقنيّة فاعلة داخل البيئة الجامعية بدعمٍ من الأكاديمية.

ودُشنت أندية طويق الجامعيّة في: جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة طيبة، وجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك خالد، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة جازان، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة جدة، وجامعة القصيم، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الباحة، وجامعة حائل، لتمكين طلبة الجامعات عبر برامج احترافية وفق أحدث الممارسات ومنهجيّات التعليم المبنيّة على التطبيق العملي.

تدشين أندية أكاديمية طويق

وجاء ضمن الحفل، إطلاق عديدٍ من البرامج والأنشطة التقنيّة المخصّصة لطلبة أندية طويق، بالشراكة مع كبرى الجهات المحلية والعالمية، أبرزهم: الكراج، الذي أطلق حاضنة أعمال مخصّصة لطلبة أندية طويق في الجامعات، وإطلاق الشراكة مع كبرى الجهات العالمية، وهم: (NVIDIA) و(Google) و(DCL) و(Cisco) و(CompTIA) و(OffSec)، و(BizzDesign) و(ـLogrythem)، و(Replit)، و(sccc by stc)؛ بهدف دعم وتمكين الطلبة من فهم أبرز التقنيات الحديثة في مجالات: الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وغيرها من المجالات.

وتقدّم أندية طويق فرصًا تعليمية استثنائية، تُعزّز من صقل الخبرات والمهارات التقنيّة لدى الطلبة أثناء المرحلة الجامعيّة، وذلك من خلال عديدٍ من البرامج التقنيّة الاحترافية، وورش العمل المتخصصة، والتحدّيات والمنافسات التقنيّة، إلى جانب برامج التوجيه والإرشاد المهني بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصّين, وفق أحدث الممارسات ومنهجيّات التعليم العالمية، المبنيّة على التطبيق العملي.

بدوره أعلن الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي إطلاق منصة أندية طويق التي تقدّم تجربة تعليم مبتكرة للطلبة، من خلال عديدٍ من المزايا التعليميّة، بما يسهم في تطوير مهاراتهم ورفع جاهزيتهم لسوق العمل، وأكّد أن هذه المبادرة تمثل خطوة حقيقيّة نحو اكتشاف المواهب التقنية وصقلها، مشيرًا إلى أهمّية دور الأندية في بناء مجتمعات تقنية فاعلة داخل الجامعات, كما أعلن إطلاق أكثر من 50 برنامجًا احترافيًا لطلبة الجامعات خلال فترة الصيف.

وتواصل أكاديمية طويق دورها الرائد في بناء وتمكين الكفاءات الوطنية، عبر مختلف المبادرات مثل أندية طويق لطلبة الجامعات، وثانوية الموهوبين التقنيّة الأولى من نوعها على مستوى العالم، التي تسهم في بناء جيل تقني واعد منذ سن مبكرة، وعديد من المعسكرات الاحترافية المنتهية بالتوظيف للمتميّزين بنسبة تجاوزت 80% بعد ثلاثة أشهر فقط من التخرّج.

ويمكن للراغبين بالتسجيل زيارة الرابط التالي: https://s.tuwaiq.edu.sa/cNkLw.