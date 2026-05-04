تراجع أرباح شركة “الدواء” 8.4% إلى 321.8 مليون ريال في 2025

تراجع صافي أرباح شركة الدواء للخدمات الطبية- “الدواء” بنسبة 8.44% في العام 2025 إلى نحو 321.76 مليون ريال مقارنة بصافي ربح نحو 351.41 مليون ريال في العام 2024.
وأرجعت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، انخفاض صافي الربح إلى عاملين رئيسيين، هما زيادة المصاريف الاستراتيجية، وبنود غير متكررة (لأثر لمرة واحدة).
وارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 6.9%، نتيجة لاستثمارات مدروسة وطويلة الأجل تهدف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.
وشملت هذه الاستثمارات: التوسع عبر افتتاح فروع إضافية، تحسين قدرات البيع متعدد القنوات بإطلاق منصة رقمية وتحديث أنظمة الدعم، والاستثمار في شبكة التوزيع والخدمات اللوجستية.
وتمثلت البنود غير المتكررة في تحمل حصة خسارة غير متكررة من بعض الاستثمارات بقيمة 3.9 مليون ريال، وتسجيل مخصصات انخفاض قيمة غير متكررة على حسابات العملاء التجارية بقيمة 2.7 مليون ريال.
وأكدت الشركة استمرارها في تحقيق ربحية أساسية قوية وكفاءة تشغيلية عالية، وتتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات الاستراتيجية في تعزيز الإيرادات المستقبلية وتحسين هوامش الربح.
وشهدت إيرادات عام 2025م ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 4.4%، أي بزيادة قدرها 281.8 مليون ريال مقارنة بالعام السابق 2024م.