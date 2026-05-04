أمطار غزيرة على منطقة جازان | الاتحاد الآسيوي يعتمد تصنيف قرعة كأس آسيا 2027 | دوي انفجار يهز أحد الأحياء الراقية في موسكو | تراجع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 0.3 % | إصابة ناقلة نفط بمقذوفات مجهولة قبالة الفجيرة في الإمارات | تراجع أسعار النفط بعد قرار ترامب بتحرير السفن بمضيق هرمز | طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق | سعود بن مشعل يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز | أبرق الرغامة ذاكرة القوافل وشريان التنمية النابض في قلب الحجاز | مسام ينزع 1.009 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع

مقارنة بصافي ربح نحو 351.41 مليون ريال في العام 2024

تراجع أرباح شركة “الدواء” 8.4% إلى 321.8 مليون ريال في 2025

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تراجع صافي أرباح شركة الدواء للخدمات الطبية- “الدواء” بنسبة 8.44% في العام 2025 إلى نحو 321.76 مليون ريال مقارنة بصافي ربح نحو 351.41 مليون ريال في العام 2024.

وأرجعت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، انخفاض صافي الربح إلى عاملين رئيسيين، هما زيادة المصاريف الاستراتيجية، وبنود غير متكررة (لأثر لمرة واحدة).

وارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 6.9%، نتيجة لاستثمارات مدروسة وطويلة الأجل تهدف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.

وشملت هذه الاستثمارات: التوسع عبر افتتاح فروع إضافية، تحسين قدرات البيع متعدد القنوات بإطلاق منصة رقمية وتحديث أنظمة الدعم، والاستثمار في شبكة التوزيع والخدمات اللوجستية.

وتمثلت البنود غير المتكررة في تحمل حصة خسارة غير متكررة من بعض الاستثمارات بقيمة 3.9 مليون ريال، وتسجيل مخصصات انخفاض قيمة غير متكررة على حسابات العملاء التجارية بقيمة 2.7 مليون ريال.

وأكدت الشركة استمرارها في تحقيق ربحية أساسية قوية وكفاءة تشغيلية عالية، وتتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات الاستراتيجية في تعزيز الإيرادات المستقبلية وتحسين هوامش الربح.

وشهدت إيرادات عام 2025م ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 4.4%، أي بزيادة قدرها 281.8 مليون ريال مقارنة بالعام السابق 2024م.

 

