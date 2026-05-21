ضبط مواطن رعى 6 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز | هيئة الصحة العامة: نتابع مستجدات إيبولا وهانتا ومنظومة الترصد جاهزة للتعامل مع أي مخاطر | رياح نشطة على منطقة حائل حتى السابعة | بلدي+ تحدّث أكثر من 11,800 موقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتسهيل تجربة الحجاج | أسعار النفط تصعد 0.99% وسط مخاوف الإمدادات العالمية | تحذير من صدمة زراعية غذائية جراء إغلاق مضيق هرمز | طفلة سورية تعيد 12 ألف دولار لصاحبها وتتصدر مواقع التواصل | الذهب يحافظ على استقراره عند 4543 دولارًا للأوقية | فرع هيئة الصحفيين في عسير ينظّم جلسة حوارية بعنوان صعود أبها والأثر الإعلامي | بعد سنوات من النزاعات.. شيرين تتصالح مع شقيقها وتوقف ملاحقته قضائيًا

تراجع أسعار الدولار اليوم 

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
المواطن - واس

تراجع الدولار اليوم، عن أعلى مستوياته في ستة أسابيع، مع انحسار الطلب على أصول الملاذ الآمن بدعم من الأنباء الإيجابية المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.
وانخفض الدولار مقابل الين الياباني للمرة الأولى خلال ثماني جلسات، ليسجل 158.905 ينًا في التعاملات المبكرة، مبتعدًا عن مستوى 160 ينًا.
واستقر اليورو عند 1.1626 دولار، بعدما هبط في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى منذ السابع من أبريل عند 1.1583 دولار قبل أن يعاود التعافي.
كما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، عند 99.128 نقطة، بعد أن سجل أمس الأربعاء 99.472 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أبريل.
في المقابل، تراجع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7147 دولار أمريكي قبيل صدور بيانات التوظيف المحلية، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3430 دولار.

