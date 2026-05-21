تراجع أسعار الدولار اليوم 

تراجع الدولار اليوم، عن أعلى مستوياته في ستة أسابيع، مع انحسار الطلب على أصول الملاذ الآمن بدعم من الأنباء الإيجابية المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.
وانخفض الدولار مقابل الين الياباني للمرة الأولى خلال ثماني جلسات، ليسجل 158.905 ينًا في التعاملات المبكرة، مبتعدًا عن مستوى 160 ينًا.
واستقر اليورو عند 1.1626 دولار، بعدما هبط في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى منذ السابع من أبريل عند 1.1583 دولار قبل أن يعاود التعافي.
كما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، عند 99.128 نقطة، بعد أن سجل أمس الأربعاء 99.472 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أبريل.
في المقابل، تراجع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7147 دولار أمريكي قبيل صدور بيانات التوظيف المحلية، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3430 دولار.