تراجع أسعار الذهب بنسبة 1.3%

انخفض الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، متأثرًا بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4511.23 دولارًا للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.2 بالمئة إلى 4513.90 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن ‌النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 76.27 دولارًا للأوقية وخسر البلاتين 1.3 بالمئة مسجلًا 1942.56 دولارًا، وتراجع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1379.54 دولارًا.