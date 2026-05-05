تراجع أسعار النفط اليوم 

تراجعت أسعار النفط اليوم، بعد قفزة قاربت ستة بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز 68 سنتًا، أو 0.6 بالمئة، إلى 113.76 دولارًا للبرميل، بعد أن أغلقت على ارتفاع 5.8 بالمئة أمس.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.59 دولار، أو 1.5 بالمئة، إلى 104.83 دولارات، بعد أن ارتفع 4.4 بالمئة في الجلسة السابقة.