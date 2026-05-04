إصابة ناقلة نفط بمقذوفات مجهولة قبالة الفجيرة في الإمارات تراجع أسعار النفط بعد قرار ترامب بتحرير السفن بمضيق هرمز طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق سعود بن مشعل يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز أبرق الرغامة ذاكرة القوافل وشريان التنمية النابض في قلب الحجاز مسام ينزع 1.009 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع السديس يدشّن مركز أحكام وآداب الزيارة بالمسجد النبوي القبض على مواطن تعمّد الاصطدام بدورية أمنية في عسير تقدم في محادثات واشنطن وطهران منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل الوصول إلى السعودية
تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن إطلاق عملية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتًا أو 0.59 بالمئة إلى 107.53 دولارات للبرميل، بعد تراجعها 2.23 دولار عند التسوية يوم الجمعة الماضي.
كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتًا أو 0.82 بالمئة إلى 101.10 دولار للبرميل، بعد خسارة قدرها 3.13 دولارات.