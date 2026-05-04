تراجع أسعار النفط بعد قرار ترامب بتحرير السفن بمضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط ‌في التعاملات المبكرة اليوم، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن إطلاق عملية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتًا أو 0.59 بالمئة إلى 107.53 دولارات للبرميل، بعد تراجعها 2.23 دولار عند التسوية يوم الجمعة الماضي.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتًا أو 0.82 بالمئة إلى ‌101.10 دولار للبرميل، بعد خسارة قدرها 3.13 دولارات.