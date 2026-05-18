فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن | سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة | مقتل منفذ هجوم مسجد سان دييغو بعد إطلاق نار بالمركز الإسلامي | النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين | وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج | الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة

ترامب: إيران تعلم ما سيحدث قريبًا

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لا يبدي أي انفتاح حاليًا تجاه تقديم تنازلات لإيران، وذلك عقب تلقيه الرد الإيراني الأخير المتعلق بمحادثات اتفاق السلام.

وخلال مقابلة هاتفية قصيرة مع صحيفة نيويورك بوست، بدا ترامب متشددًا تجاه الطرح الإيراني الخاص باستئناف المسار الدبلوماسي، في إشارة إلى رفضه العرض الذي قدمته طهران الأحد الماضي لإجراء محادثات جديدة.

وعندما سُئل عن تصريحاته السابقة التي أبدى فيها استعداده لقبول تجميد تخصيب اليورانيوم الإيراني لمدة تصل إلى 20 عامًا، رد ترامب قائلًا: “أنا غير منفتح على أي شيء في الوقت الحالي”.

وأضاف: “لا أستطيع الحديث عن هذا الملف الآن، فهناك الكثير من الأمور الجارية”.

وفي تصريحات حملت نبرة تحذيرية، قال ترامب إن إيران “تعلم ما سيحدث قريبًا”، مؤكدًا أن طهران باتت أكثر رغبة من أي وقت مضى في التوصل إلى اتفاق.

كما أوضح الرئيس الأميركي أنه لا يشعر بـ “الاستياء” تجاه إيران، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن طهران تدرك جيدًا حجم القدرات الأميركية وإمكانية إلحاق المزيد من الأضرار بها.

