ترامب: الأمور قد تتحرك بسرعة إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بإمكانية تنفيذ هجمات جديدة ضد إيران، في حال فشل الجهود الدبلوماسية وعدم التوصل إلى اتفاق سلام، مؤكدًا أن واشنطن منحت المفاوضات فرصة أخيرة قبل اتخاذ أي خطوات عسكرية جديدة.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، إن الأوضاع وصلت إلى “مرحلة فاصلة”، محذرًا من أن التطورات قد تتسارع بشكل كبير خلال الأيام المقبلة إذا لم تحصل الولايات المتحدة على ما وصفه بـ الإجابات الصحيحة.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه كان على وشك إصدار أوامر بشن هجمات إضافية، قبل أن يقرر تأجيل الخطوة لإتاحة مزيد من الوقت أمام المسار التفاوضي، موضحًا أن الإدارة الأميركية لا تزال تراقب الموقف عن كثب.

وأضاف ترامب خلال حديثه في قاعدة “آندروز” المشتركة: “إذا لم نحصل على الإجابات المناسبة، فإن الأمور ستتحرك بسرعة كبيرة”، لافتًا إلى أن مهلة الانتظار قد لا تتجاوز “بضعة أيام”.

وكان ترامب قد أوقف العمليات العسكرية التي حملت اسم “ملحمة الغضب” قبل نحو ستة أسابيع، عقب التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات الرامية لإنهاء التصعيد بين واشنطن وطهران لم تحقق تقدمًا ملموسًا حتى الآن.

وتأتي تصريحات ترامب وسط تصاعد التوترات الإقليمية وترقب دولي لمسار المفاوضات الأميركية الإيرانية، في ظل مخاوف من عودة المواجهة العسكرية إلى الواجهة.

 

