ترامب: رد إيران على المقترح الأمريكي مرفوض بالكامل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن رد إيران على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب “غير مقبول على الإطلاق”.
وكتب ترامب، في منشور على منصة “إكس”: “لقد قرأتُ للتو الرد الصادر عن ما يُسمّى ب’ممثلي’ إيران. لا يعجبني، إنه غير مقبول إطلاقاً! شكراً لاهتمامكم بهذه المسألة”.
كما هدد الرئيس الأميركي بمهاجمة أي شخص يقترب من مكان اليورانيوم الإيراني المدفون، مضيفا أن قوة الفضاء تراقب اليورانيوم الإيراني المدفون تحت الأرض.
وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده ستحصل على اليورانيوم الإيراني في أقرب وقت، لافتا إلى أن إدارته أنجزت 70% من أهدافها في إيران، ولديها أهداف أخرى قد تقوم بضربها.
واعتبر ترامب أن إيران “هزمت ولم يعد لديها جيش ولا قادة ولا دفاعات”. وأضاف “إذا انسحبنا الآن ستحتاج إيران 20 عاما لإعادة البناء، لكن لم ننته من أهدافنا بعد”.
وفي الأثناء أفادت وكالة “إرنا” الرسمية بأن إيران أرسلت ردها على أحدث نص أميركي مقترح لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني بعد استكمال المراجعة الداخلية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية من الخطة المقترحة تركز على مفاوضات إنهاء الحرب في المنطقة.