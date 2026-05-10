ترامب: رد إيران على المقترح الأميركي غير مقبول تمامًا

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، واصفاً رد طهران على المقترح الأميركي الأخير بأنه “غير مقبول تماماً”، مؤكداً رفضه الكامل لمضمونه فور الاطلاع عليه.

وقال ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لن تتهاون مع أي تحركات تتعلق بمواقع اليورانيوم الإيراني المدفون تحت الأرض، مهدداً بمهاجمة أي جهة تحاول الاقتراب من تلك المواقع.

وأضاف أن قوة الفضاء الأميركية تتابع عن كثب تحركات اليورانيوم الإيراني المدفون، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى للحصول عليه “في أقرب وقت ممكن”.

وأكد الرئيس الأميركي أن إدارته حققت نحو 70 في المئة من أهدافها المتعلقة بإيران، مضيفاً أن هناك أهدافاً أخرى لم يتم استهدافها بعد وقد تتعرض لضربات خلال المرحلة المقبلة.

واعتبر ترامب أن إيران “هُزمت”، على حد تعبيره، قائلاً إنها لم تعد تمتلك جيشاً فعالاً أو قيادات أو منظومات دفاعية، وأضاف: “إذا انسحبنا الآن فستحتاج إيران إلى 20 عاماً لإعادة بناء قدراتها، لكننا لم ننتهِ من أهدافنا بعد”.

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن إيران سلّمت ردها على أحدث مقترح أميركي لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني، وذلك بعد استكمال المراجعات الداخلية.