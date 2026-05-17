ترامب لإيران: الوقت ينفد

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

وجه دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، داعياً طهران إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ومؤكداً أن الوقت المتاح أمامها “ينفد”.

وقال ترامب في منشور عبر منصة Truth Social: “بالنسبة لإيران، الوقت ينفد، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء”، مضيفاً: “الوقت ثمين”.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، رغم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان وعدد من الأطراف الإقليمية لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الرد الأميركي الأخير على المقترحات الإيرانية لم يتضمن أي تنازلات ملموسة، مشيرة إلى أن واشنطن طالبت بحصر النشاط النووي الإيراني في منشأة واحدة فقط، إضافة إلى نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار المخاوف الدولية من تعثر المسار الدبلوماسي المرتبط بالملف النووي الإيراني.

