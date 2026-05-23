الدرعية يحقق إنجازًا تاريخيًا ويصعد إلى دوري المحترفين السعودي منظومة الطاقة والتشغيل في المسجد النبوي تخدم ضيوف الرحمن بكفاءة وزير الصحة يزور مركز عمليات الحج التابع “للغذاء والدواء” ويتفقد جاهزية خدماته زيلينسكي يرفض مقترح ميرتس بشأن وضع خاص لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ترامب: نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق مع إيران المدينة المنورة تودّع ضيوف الرحمن المتجهين إلى المشاعر المقدسة وتستقبل زوار الداخل المركز الوطني لسلامة النقل يستعرض تقنياته الحديثة في ملتقى إعلام الحج 2026 أمانة جدة تعزز جاهزية الطرق والمحاور الرئيسة لموسم حج 1447هـ “حافلات المدينة” تُفعّل خدمة النقل الترددي للمسجد النبوي ومسجد قباء يوم عرفة وصلاة العيد وزارة الحج والعمرة: أكثر من 3.4 ملايين قراءة لبطاقة “نسك” و80 ألف جولة رقابية منذ بداية الحج
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة “باتت قريبة جدا” من التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات “تتحسن يوما بعد يوم”.
وفي تصريح مقتضب لشبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، امتنع ترامب عن الكشف عن المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات أو تفاصيل الاتفاق المحتمل، لكنه شدد على أن المحادثات تسير بشكل إيجابي.
وفي السياق ذاته، ذكرت الشبكة، نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن الاتفاق الجاري بحثه يتضمن تمديد وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية الموجودة في بنوك أجنبية، إلى جانب مواصلة المفاوضات بين الطرفين.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت باكستان، عن إحراز “تقدم مبشر” نحو التوصل إلى “تفاهم نهائي” بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك عقب المباحثات التي أجراها رئيس هيئة الأركان العامة الباكستانية، عاصم منير، في طهران.