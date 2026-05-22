ترامب يتعهد بإرسال قوات إضافية إلى بولندا

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإرسال خمسة آلاف جندي أميركي إضافي إلى بولندا، في خطوة تعكس تعزيز الحضور العسكري الأميركي في أوروبا الشرقية، وذلك قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في السويد.
وأوضح ترامب، عبر منشور على منصته “تروث سوشال”، أن القرار يأتي في إطار العلاقات الوثيقة مع الرئيس البولندي المحافظ كارول نافروتسكي، مشيرًا إلى دعمه له خلال الانتخابات الأخيرة.
وقال ترامب: “يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة سترسل خمسة آلاف جندي إضافي إلى بولندا”، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى “نجاح انتخاب الرئيس البولندي الحالي” والعلاقة القوية بين البلدين.
من جانبه، رحب الأمين العام لـ حلف شمال الأطلسي مارك روته بالإعلان الأميركي، مؤكدًا أهمية تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في ظل المتغيرات الأمنية الحالية.
ويأتي القرار في وقت يواصل فيه الحلف مناقشة إعادة توزيع الأعباء الدفاعية، وسط دعوات أميركية متكررة للدول الأوروبية لزيادة إنفاقها العسكري وتقليل الاعتماد على واشنطن في حماية الأمن الأوروبي.