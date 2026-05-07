ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران سريعًا

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

توقع الرئيس الأميركي دونالد ⁠ترامب مساء الأربعاء انتهاء الحرب مع إيران سريعا، في وقت يسعى ‌فيه للتوصل إلى اتفاق ينهي ‌حالة ‌الجمود بشأن مضيق هرمز وبرنامج طهران النووي.

وقال ترامب في ‌إطار فعالية ‌لدعم ⁠مرشح الحزب الجمهوري لمنصب حاكم ولاية جورجيا بيرت ⁠جونز: “عندما ‌تنظرون إلى ⁠ما يحدث، تجدون أننا نفعل ⁠ذلك لسبب بالغ الأهمية: ⁠لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي. أعتقد أن معظم الناس يدركون ذلك. يدركون أن ما نفعله صحيح، ‌وسينتهي الأمر سريعا”.

واعتبر ترامب في وقت سابق من يوم الأربعاء أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط ممكن جدًا.

وفي تصريح لصحافيين في المكتب البيضوي، قال ترامب: “أجرينا محادثات جيدة جدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن الممكن جدا أن نتوصل إلى اتفاق”.

