ترامب يخضع لفحوص طبية جديدة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيخضع خلال الشهر الجاري لسلسلة من الفحوصات الطبية، إلى جانب فحص للأسنان، وذلك ضمن برنامج الرعاية الوقائية والفحص السنوي الدوري.
وأوضح بيان مقتضب صدر مساء الإثنين أن ترامب سيجري الفحوصات في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بتاريخ 26 مايو، في رابع زيارة معلنة له إلى الأطباء والخبراء الطبيين منذ عودته إلى البيت الأبيض.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المتابعة الإعلامية والسياسية للحالة الصحية للرئيس الأميركي، الذي سيبلغ الثمانين من عمره الشهر المقبل، ليصبح أكبر رئيس منتخب سناً في تاريخ الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد أشار سابقاً إلى أنه شعر بالندم بعد خضوعه لفحوص تصوير للقلب والبطن العام الماضي، معتبراً أن تلك الإجراءات فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن وضعه الصحي.
وخلال فعالية أُقيمت في المكتب البيضاوي الإثنين، أكد ترامب أنه يشعر بحالة صحية ممتازة رغم تقدمه في العمر، قائلاً إنه يشعر كما كان قبل خمسين عاماً، مضيفاً: “أشعر حرفياً بأنني كما كنت تماماً، ولا أعرف السبب، وليس لأنني أتناول أفضل الأطعمة”.