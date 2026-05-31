رياح نشطة تحجب الرؤية على منطقة تبوك

ترامب يدرس إلغاء حفلات "التأسيس" في واشنطن

الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
ترامب يدرس إلغاء حفلات “التأسيس” في واشنطن
المواطن- فريق التحرير

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه يفكر في إلغاء سلسلة من الحفلات الموسيقية المقرر إقامتها بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، وذلك بعد انسحاب عدد من الفنانين، مشيراً إلى أنه قد يلقي خطاباً بدلاً من ذلك.

وكانت الحفلات الموسيقية مقررة في إطار “معرض الولايات الأميركية العظيم” الأكبر، وهو حدث يستمر 16 يوماً من 25 يونيو إلى 10 يوليو 2026.

وقال المنظمون إن المعرض، الذي تنظمه مجموعة “فريدام 250″، سيمتد في متنزه “ناشونال مول” من مبنى الكابيتول الأميركي إلى نصب واشنطن التذكاري، مع منصات للحفلات الموسيقية وأجنحة للولايات ومعارض ووسائل نقل مصغرة وغيرها من عوامل الجذب المنتشرة في أنحاء المول.

