رياح نشطة تحجب الرؤية على منطقة تبوك انكماش نشاط الصناعات التحويلية بالصين شغب واعتقالات في فرنسا بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا ترامب يدرس إلغاء حفلات “التأسيس” في واشنطن أكثر من 53 ألف أضحية خلال أيام عيد الأضحى بالمدينة المنورة الطيران المدني: منظومة القطاع جاهزة لمغادرة ضيوف الرحمن بعد أداء مناسك الحج ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد إتمام مناسك الحج التجارة: جولات رقابية وتموينية في المدينة المنورة تزامنًا مع توافد ضيوف الرحمن ركن الحرف اليدوية السعودية يقدم تجربة ثقافية ثرية لزوار معرض كوالالمبور الدولي للكتاب طقس الأحد.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه يفكر في إلغاء سلسلة من الحفلات الموسيقية المقرر إقامتها بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، وذلك بعد انسحاب عدد من الفنانين، مشيراً إلى أنه قد يلقي خطاباً بدلاً من ذلك.
وكانت الحفلات الموسيقية مقررة في إطار “معرض الولايات الأميركية العظيم” الأكبر، وهو حدث يستمر 16 يوماً من 25 يونيو إلى 10 يوليو 2026.
وقال المنظمون إن المعرض، الذي تنظمه مجموعة “فريدام 250″، سيمتد في متنزه “ناشونال مول” من مبنى الكابيتول الأميركي إلى نصب واشنطن التذكاري، مع منصات للحفلات الموسيقية وأجنحة للولايات ومعارض ووسائل نقل مصغرة وغيرها من عوامل الجذب المنتشرة في أنحاء المول.