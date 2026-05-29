ترامب يستعد لاتخاذ “قرار نهائي” بشأن اتفاق محتمل مع إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يستعد لاتخاذ “قرار نهائي” بشأن اتفاق محتمل مع إيران.
وفي تدوينة له على “تروث سوشيال” أعلن ترامب أنه سيتم رفع الحصار البحري عن إيران الآن حيث كتب “يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البحري المذهل وغير المسبوق الذي سنرفعه الآن، أن تبدأ عملية “العودة إلى الوطن!”.
في المقابل، بحسب تدوينة ترامب، يجب على إيران فتح مضيق هرمز فورًا، دون رسوم مرور، أمام حركة الملاحة البحرية غير المقيدة في كلا الاتجاهين، مع العمل على إزالة جميع الألغام المائية إن وجدت، على حد قوله، بعد إزالة العديد منها عن طريق التفجير، باستخدام كاسحات الألغام البحرية الأميركية المتطورة.
أما عن النووي، فكتب ترامب: “يجب على إيران أن توافق على عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا أو قنبلة نووية.. سيتم استخراج المادة المخصبة التي يُشار إليها أحيانًا باسم “الغبار النووي”، والمدفونة في أعماق الأرض فوق جبال منهارة تقريبًا، نتيجة لهجوم قاذفات بي-2 القوي الذي شنناه قبل 11 شهرًا، من قبل الولايات المتحدة (التي تم الاتفاق على أنها الدولة الوحيدة، إلى جانب الصين، التي تمتلك القدرة الميكانيكية على القيام بذلك)، بالتنسيق الوثيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدميرها.
وبالنسبة للأموال المجمدة، أكد ترامب في تدوينته أنه “لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر، حيث تم الاتفاق على بنود أخرى أقل أهمية بكثير. سأجتمع الآن في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي”.
في وقت سابق، شدّد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف على أن إيران لا تثق بالضمانات أو الأقوال وأن الأفعال وحدها هي المقياس.
ولفت إلى أن طهران لن تّتخذ أي إجراء قبل أن يبادر الطرف الآخر بالتحرّك..