ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران.. تمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران، وفيما أكد أنه سيتم فتح مضيق هرمز إضافة إلى قضايا أخرى في الاتفاق، أوضح أن التفاصيل والجوانب النهائية للاتفاق سيعلن عنها قريباً.

وأوضح ترامب أنّه أجرى اتصالًا هاتفياً من المكتب البيضاوي شمل عدداً من قادة المنطقة، من بينهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس دولة الإمارات، وأمير قطر، ورئيس الوزراء القطري، إلى جانب مسؤولين آخرين من قطر، والرئيس التركي، والرئيس المصري، وملك الأردن، وملك البحرين، إضافة إلى رئيس باكستان.

وأشار إلى أنّ الاتصال تناول “كل ما يتعلق بمذكرة تفاهم خاصة بالسلام” مع إيران. وأضاف أنّ “الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاقية لا تزال قيد المناقشة”، على أن يتم الإعلان عنها قريباً، مشيراً إلى أنّ من بين بنود الاتفاق فتح مضيق هرمز.

اتفاق مبدئي مع إيران

من جانبه، قال موقع “أكسيوس” Axios الإخباري، نقلاً عن مسؤول أميركي، إن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز.

وينص الاتفاق أيضاً على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية، وعقد مفاوضات بشأن كبح جماح البرنامج النووي الإيراني.

ووفقاً لتقرير “أكسيوس”، سيُفتح مضيق هرمز خلال فترة الستين يوماً دون فرض رسوم، وستوافق إيران على إزالة الألغام التي زرعتها في المضيق للسماح للسفن بحرية المرور.

وأضاف التقرير أنه في المقابل، وكجزء من الاتفاق المقترح، سترفع الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية، وتصدر بعض الإعفاءات من العقوبات للسماح لإيران ببيع النفط بحرية.

التفاوض بشأن النووي الإيراني

وقال التقرير إن مسودة الاتفاق تتضمن أيضاً التزامات من إيران بعدم السعي أبداً إلى حيازة أسلحة نووية، والتفاوض بشأن تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وإزالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأبلغ مصدران “أكسيوس” أن إيران قدمت للولايات المتحدة، عبر الوسطاء، تعهدات شفوية بشأن نطاق التنازلات التي هي على استعداد لتقديمها بشأن تعليق التخصيب والتخلي عن المواد النووية.

وذكر تقرير “أكسيوس” أن الولايات المتحدة ستوافق أيضاً على التفاوض بشأن رفع العقوبات، وإلغاء تجميد الأموال الإيرانية خلال فترة الستين يوماً.